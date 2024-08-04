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巴黎前線》站出來捍衛林郁婷 台灣奧會主席林鴻道：100％是女性運動員

2024/08/04 18:09

林郁婷（紅衣）出戰巴黎奧運拳擊女子57公斤級8強賽，擊敗對手晉級4強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕不受近期性別爭議影響，「台灣拳后」林郁婷今在巴黎奧運女子57公斤級闖進4強，中華奧會主席林鴻道特別站出來接受媒體採訪，為林郁婷說話，他強調，林郁婷女性的身分是被國際奧會（IOC）確認，百分之百是女性運動員，不希望這時候有人無的放矢。

林郁婷在去年世錦賽奪銅，但當時遭國際拳擊總會（IBA）以「性別生化指數異常」為由取消獎牌，引起爭議，她事後也拿出證明反擊。

不過，去年杭州亞運跟今年巴黎奧運都有人拿出這個話題炒作，甚至吸引大批外媒在林郁婷出賽時，爭相採訪。對於這些問題，國際奧會IOC不僅一次發聲力挺，並質疑國際拳總（IBA）檢測的可信度。

中華奧會主席林鴻道今天在林郁婷賽後受訪，他說：「林郁婷已經歷過無數正式比賽，包括亞運，這次也獲得IOC確認身分，代表團認為她百分之百是女性運動員，絕對沒有問題，我們不希望外界無的放矢。」

林鴻道提到，即便外界風波不斷，但林郁婷並未受到影響，依舊對自己很有信心，「我們在選手村經常碰到面，她一直保持冷靜、自在、非常有信心，我相信她應該會獲得佳績。」

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