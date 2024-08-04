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奧運羽球》「龍王」安賽龍擺平印度好手 離衛冕只差最後一步

2024/08/04 19:12

「龍王」安賽龍離衛冕只差最後一步。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕世界排名第2的丹麥衛冕冠軍安賽龍（Viktor Axelsen）今天在巴黎奧運羽球男單4強賽，以22：20、21、14扳倒22歲的印度好手森（Lakshya Sen），距離衛冕只差1勝。

30歲的安賽龍8強擊敗新加坡世界冠軍駱建佑，世界排名22的森則是扳倒我國一哥周天成晉級4強，成為印度男單史上第一人。兩人過去8度對決，安賽龍取得7勝1負。

雖然擁有對戰優勢，安賽龍今首局卻意外陷入苦戰，不過前球王展現韌性、在一度落後達6分之下一路苦追、化解對手3個局點，連拿5分逆轉先下一城。

安賽龍沒能乘勝追擊，次局又陷入迷航，被森拉出7：0的攻勢，不過薑是老的辣，他一路緊咬比分在技術暫停前追到10：11，休息過後逐漸提升狀態，連2局都後來居上逆轉，獲勝後也相當興奮地與觀眾席的丹麥球迷互動。

安賽龍連兩屆闖進金牌戰，將尋求成為2008年北京奧運、2012年倫敦奧運的中國名將林丹後，史上第二位完成衛冕霸業的男單好手，決賽對手為泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），兩人過去7度交手，「龍王」收下6勝。

印度好手森。（法新社）

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