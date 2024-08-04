澎湖囝仔林昱堂挑戰奧運殿堂 家鄉父老跨海聲援

澎湖縣長陳光復出現通梁活動中心，為林昱堂加油打氣。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕田徑新血林昱堂前進巴黎奧運，林是來自離島澎湖囝仔，分別在澎湖縣政府前廣場、通梁社區活動中心舉行現場轉播 家鄉父老齊聚一堂，為林昱堂加油，雖然最後成績不如人意，但能在田徑最高殿堂奧運會場，與各國菁英好手齊聚一堂，也是澎湖之光，家鄉父老都引以為榮。

今日林昱堂家鄉通梁社區活動中心，由澎湖縣長陳光復領軍，白沙鄉長宋萬富、縣議員宋昀芝、魏睿宏等人，都到現場與民眾一同觀看巴黎奧運跳遠資格賽直播現場，培育林昱堂成長的外婆，也現身會場，與現場民眾一同為愛孫加油。

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培養林昱堂長大成人的外婆，也現身通梁。（記者劉禹慶攝）

林昱堂是白沙鄉通梁村的子弟，後寮國小畢業後便至馬公國中體育班就讀，在老師們的用心教導下，為其打下紮實的基礎。林昱堂高中選擇赴台就讀，在更佳的田徑資源環境薰陶下，啟發他在田徑，特別是跳遠的潛能，近年屢屢打破國內許多田徑賽紀錄。

另外澎湖縣政府也特別在縣府廣場前，架設200吋大銀幕，直播2024巴黎奧運田徑跳遠項目，並準備加油拍手、小點心，同時搭配國民體適能檢測，大家同時集氣，讓昱堂能夠跳的更高、更遠。

林昱堂2023年參加亞洲室內田徑錦標賽，以8公尺02打破全國紀錄的成績奪得跳遠金牌；同年參加亞洲田徑錦標賽，以打破乃慧芳高懸30年全國紀錄的8公尺40的成績奪得跳遠金牌，成為台灣田徑史上首位能在同年度包辦室外與室內亞錦賽雙金的選手，同時取得2023年世界田徑錦標賽和2024年夏季奧運會的參賽資格。

澎湖縣政府前廣場，也設立轉播站為林昱堂加油。（記者劉禹慶攝）

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