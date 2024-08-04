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中職》連2天扳倒獅隊強投！ 台鋼系列戰對統一勝出

2024/08/04 19:47

陳柏清。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹昨才在澄清湖主場擊敗統一獅，還中止獅隊王牌洋投勝騎士的跨季客場12連勝，今面對對戰成績強勢的布雷克，台鋼仍有突破，7局下連續安打攻克對手，終場台鋼4:1贏球，系列戰對獅隊2勝1敗取得優勢。

獅隊洋投布雷克，今賽前對台鋼對戰防禦率1.61，前5局也持續壓制對方打線。7局下，布雷克遇上亂流，面對首位打者吳念庭就被敲安，杜家明的野手選擇造成獅隊內野失誤，藍寅倫敲安帶有追平分打點，吳明鴻的安打讓台鋼超前，該半局，陳文杰內野滾地球，也帶有1分打點，台鋼單局得3分。

台鋼先發左投陳柏清交出7局僅失1分好投，8局續投卻連續投出2保送，因而被換下場。台鋼讓黃群接手，短打的林佳緯、擊出平飛球的陳傑憲，分別被三壘手郭阜林和游擊手曾子祐美技接殺，林安可不死三振上壘，造成2出局滿壘，代打胡金龍擊出二壘方向滾地球出局，台鋼保住領先。

陳柏清帳面上投7局，被擊出6安打、4次四壞、2次三振，失1分。

8局下，吳念庭從劉軒荅手中開轟，繼昨返台首轟後，連續2天擊出全壘打，吳念庭同時在此役完成單場3安猛打賞。

9局上，台鋼洋投雷公雖然被首位打者潘傑楷敲安，但台鋼內野隨即製造雙殺，之後雷公投出再見三振，比賽結束。

吳念庭開轟。（台鋼雄鷹提供）

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