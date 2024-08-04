中職》兄弟大巨蛋8連勝 聽牌高懸33年紀錄

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今天在9局下演出大逆轉，詹子賢擊出再見安打，率隊以6：5、系列賽3戰橫掃富邦悍將，大巨蛋狂掃8連勝，聽牌隊史單一球場的連勝紀錄。

詹子賢敲出再見安打。（記者林正堃攝）

中信終結者呂彥青9局上被高國麟擊出代打逆轉3分安打，落後2分，但打線並未放棄，9局下突破富邦終結者富藍戈，3安開局攻佔滿壘，詹子賢一棒逆轉3分打點再見安打，終結比賽。

請繼續往下閱讀...

中信近期開路先鋒堪稱「回春棒次」，低潮的詹子賢前3戰首棒狂敲6安，不過平野為了保存戰績衝刺期的主力體力，實施30歲以上主力輪休計畫，今由張志豪頂替詹子賢扛下開路先鋒，1局下就擊出大巨蛋史上首支首局首打席全壘打，先馳得點。

張志豪生涯2支首局首打席全壘打都是相中第1球，隊史最多首局首打席「首球」全壘打就是王勝偉的2支，張志豪追平「王爸」的隊史紀錄。

2局下，中信曾頌恩和江坤宇雙安串聯攻佔二、三壘，岳東華擊出高飛犧牲打。黃保羅雖然前2局遇到亂流，3局起威風八面，投到6局結束僅被敲1支安打，95球投6局僅被敲4安掉3分，連續2場優質先發。

富邦在6局上終於等到攻勢，重返先發游擊的池恩齊生涯首轟率隊破蛋，隨後富邦再靠1安打、2保送攻佔滿壘，董子恩滾地球送回1分，追至1分差。

中信先發猛登97球投6局，被敲6安失掉2分，今對董子恩和張育成投出觸身球，本季累積15次觸身，逼近史上單季最多觸身球的18次，這項紀錄由2010年羅曼和2020年卡本特所保有。

中信在大巨蛋狂掃8連勝，只要在大巨蛋再奪1勝就追平隊史紀錄。1991年，兄弟象曾在台北市立棒球場狂掃9連勝，寫下隊史單季單一球場的最多連勝紀錄。聯盟紀錄則是味全龍隊，他們在1999年於台中球場締造15連勝。

中信兄弟今在台北大巨蛋「CHANNEL B」 K歌主題日最終戰吸引21201人進場，總計3戰狂吸74681人，刷新史上大巨蛋系列賽最多觀眾紀錄。

詹子賢敲出再見安打。（記者林正堃攝）

張志豪。（記者林正堃攝）

猛登。（記者林正堃攝）

黃保羅。（記者林正堃攝）

江坤宇。（記者林正堃攝）

高國麟。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法