奧運拳擊》保加利亞輸不起！教練不滿抗議 女拳手比「Ｘ」手勢暗諷林郁婷

林郁婷擊敗保加利亞好手卡梅諾娃，闖進4強至少銅牌起跳。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷在本屆巴黎奧運遇上性別爭議風波，今天在巴黎奧運女子57公斤級8強，以5：0輕取保加利亞卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）闖進4強，保底銅牌。卡梅諾娃賽後比出「X」的手勢引發熱議。

林郁婷在去年世錦賽奪銅，但當時遭國際拳擊總會（IBA）以「性別生化指數異常」為由，檢測出有XY染色體，所以取消獎牌，由保加利亞女將卡梅諾娃遞補，此舉引起軒然大波，林郁婷事後也拿出證明反擊。

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林郁婷今天8強戰的對手正是保加利亞女將卡梅諾娃，保加利亞奧會賽前也發出聲明反對林郁婷參加巴黎奧運，儘管對手小動作不斷，但林郁婷仍是霸氣擊退卡梅諾娃。

卡梅諾娃在比賽結束後用雙手比出「X」的手勢，引起外界熱議，許多人都認為她是指自己是有XX染色體的女性，暗諷林郁婷的性別爭議，兩人在賽後握手致意，卡梅諾娃也幫林郁婷扶繩讓她離場，以示尊重。

保加利亞的教練認為林郁婷不該參賽，「我不是醫學專家，所以我沒有資格說她能否參加比賽，但當檢測結果顯示她有男性染色體，那她就應該不能出現在這裡。」

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