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奧運射箭》加射奪個人賽金牌成三冠王 南韓「大魔王」金優鎮締史上第一偉業

2024/08/04 22:24

金優鎮今天在巴黎奧運男子射箭個人賽奪金，本屆累積3金成為「三冠王」，奧運生涯奪得五金是射箭項目第一人。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓神射名將「大魔王」金優鎮今天在巴黎奧運男子射箭個人賽金牌戰，以6：5險勝美國名將艾里森（Brady Ellison）奪金，這是他在本屆奧運的第3面金牌，榮膺「三冠王」殊榮，也成為奧運史上第一位獲得5金的射箭選手。

金優鎮在第一局以27：29讓出，他在第2局重整旗鼓，第1支箭就有10分箭，拿到28分，Brady Ellison則是射出7分箭，金優鎮以28：24拿下，Brady Ellison第3局回穩拿29分，金優鎮只有27分，但他在第4局以29：27扳成平手，進入決勝第5局，兩人都射出3支10分箭平手，雙方在積分5：5戰平後得靠加射決定勝負，儘管兩人都射出10分箭，但最後由較接近靶心的金優鎮奪得金牌，艾里森屈居銀牌，另一名南韓好手李雨錫則是射下銅牌。

金優鎮曾在前兩屆奧運都拿下射箭男團金牌，本屆也助隊完成3連霸，先後也在混合團體和男子個人項目摘金，在本屆累積三金，與「小全智賢」林是見一樣，榮獲「三冠王」殊榮。金優鎮成為奧運史上第一位奪得「三冠王」頭銜的男子射箭選手，金優鎮累積5金也是射箭項目之最。

金優鎮今天在巴黎奧運男子射箭個人賽奪金，本屆累積3金成為「三冠王」，奧運生涯奪得五金是射箭項目第一人。（歐新社）

金優鎮今天在巴黎奧運男子射箭個人賽奪金，本屆累積3金成為「三冠王」，奧運生涯奪得五金是射箭項目第一人。（路透）

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