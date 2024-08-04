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奧運網球》喬科維奇完成生涯金滿貫！ 甜蜜復仇艾卡拉茲

2024/08/04 23:07

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！喬科維奇（Novak Djokovic）連續搶7得手，7：6（7：3）、7：6（7：2）力退西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），塞爾維亞老將不但贏得巴黎奧運網球男單金牌，也完成「生涯金滿貫」壯舉，榮膺史上第5人。

37歲的喬科維奇寶刀未老，5度奧運參戰總算首次問鼎金牌，也是近代男單決賽年紀最大球員。週日強碰最年輕的21歲人氣寵兒艾卡拉茲，老少兩大種子重演上月溫布頓錦標賽爭霸好戲，只是結局大不同，本賽季一冠難求的喬帥把握機會甜蜜復仇，輝煌職業生涯再添傳奇。

這屆奧運重返法網羅蘭加洛斯紅土，6月在此受傷動關節鏡手術的喬科維奇，花都五環殿堂戴著灰色護膝過關斬將，決賽面對來勢洶洶的艾卡拉茲，頭號種子拚出頑強韌性，開賽第9局化解5個被破發點，逼進搶7又連下4分先馳得盤。 次盤戰況如出一轍，雙雄互保僵持不下，喬帥第2度搶7從2：2橫掃5分，激戰2小時52分鐘直落2奪金。

坐擁大滿貫24冠的喬帥，過去僅2008年北京奧運男單得銅，如今終於鍍金圓夢，讓熱愛祖國的他如釋重負，不但討回溫網失利顏面，也集滿四大滿貫與奧運金牌的「生涯金滿貫」，不讓葛拉芙（Stefanie Graf）、阿格西（Andre Agassi）、納達爾（Rafael Nadal）、小威廉絲（Serena Williams）專美於前。

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