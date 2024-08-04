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巴黎前線》李洋／王齊麟3局擊退中國組合二連霸 寫史上第一紀錄

2024/08/04 23:42

李洋／王齊麟在巴黎奧運拿下羽球男雙金牌，完成衛冕。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，以21：17、18：21、21：19擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，奧運跨屆12連勝摘金，為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合，這也是台灣代表團本屆奧運首金。

李洋／王齊麟上屆東京奧運奪金後，被對手鎖定，加上傷病打擊，陷入低潮，東奧後僅在去年日本公開賽奪冠，杭州亞運收下銅牌，過去3年走得艱辛。

今年再闖五環殿堂，李洋／王齊麟因籤運不佳，小組賽起就面臨極大考驗，不只得多打一場，同組的日本、丹麥、中國都是世界前10高手，兩人仍順利從小組賽脫穎而出。

李洋／王齊麟在4強擊敗丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森，成為史上第3組連兩屆闖進金牌戰的男雙組合，過去僅有南韓李東秀／柳鏞成、中國傅海峰／蔡贇曾連兩屆爭金牌，但都未能衛冕，麟洋配有機會寫下奧運紀錄。另外，過去台灣僅有舉重女將許淑淨在倫敦奧運以及里約奧運奪金，連兩屆奧運掄元。

李洋／王齊麟今強碰中國梁偉鏗／王昶，由於世界羽聯（BWF）未將亞運團體賽對戰列入，雙方過去4度交手各拿兩勝，今天在金牌戰交鋒，吸引大批台灣以及中國球迷進場觀戰，相互叫陣。

李洋／王齊麟開局打出不錯氣勢，王齊麟上演背後擊球美技和幸運翻網球，一舉取得領先，也先拿下第11分，可惜接連失誤被對手追平，無法一口氣甩開對手，但麟洋配很快調整好節奏，先搶下局點，並以21：17拔得頭籌。

進入第2局，麟洋配延續首局氣勢取得領先，一度被追平戰況膠著，但兩人仍先拿下第11分。技術暫停後，麟洋配擴大領先，未料一陣亂流又被逼平，先被對手搶下局點，以18：21讓出。

進入決勝局，雙方展開拉鋸，中國組合一度領先，但麟洋配調整好腳步後超前，並先拿下第11分，即便王齊麟遭對手回擊打到臉部，但兩人頂住壓力，展現強勢防守，不讓對手越雷池一步，收下勝利。

李洋／王齊麟在巴黎奧運拿下羽球男雙金牌，完成衛冕。（特派記者陳志曲攝）

李洋／王齊麟在巴黎奧運拿下羽球男雙金牌，完成衛冕。（特派記者陳志曲攝）

李洋／王齊麟在巴黎奧運拿下羽球男雙金牌，完成衛冕。（特派記者陳志曲攝）

李洋／王齊麟在巴黎奧運拿下羽球男雙金牌，完成衛冕。（特派記者陳志曲攝）

李洋／王齊麟在巴黎奧運拿下羽球男雙金牌，完成衛冕。（特派記者陳志曲攝）

李洋／王齊麟在巴黎奧運拿下羽球男雙金牌，完成衛冕。（特派記者陳志曲攝）

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