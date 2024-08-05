奧運體操》阿爾及利亞女將奪高低槓金牌 曾是法國人的她寫非洲首見紀錄

阿爾及利亞女將內姆爾。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕年僅17歲的阿爾及利亞女將內姆爾（Kaylia Nemour）在巴黎奧運競技體操女子高低槓決賽技驚四座，她以難度分7.200分、執行分8.500分，總分15.700分奪金，也是非洲史上第一位贏得奧運獎牌的體操選手。

內姆爾原本是法國賦予眾望的體操新星，她在2021年因膝蓋傷勢動刀休息近1年，她的私人醫生認為她已經可以上場，不過法國國家隊醫生卻不放行，讓她無法出賽，也沒辦法取得奧運資格，因此她決定轉籍到父親的出生地阿爾及利亞。

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只是想轉籍並不如想像中順利，因為法國體操協會一直不通過，等到2023年7月才成功，讓她壓線趕上非洲體操錦標賽，也是取得世錦賽資格的重要賽事，讓她能進一步取得巴黎奧運門票。

內姆爾去年參加非錦賽拿到個人全能金牌，並在同年的世錦賽拿到高地槓銀牌，這次在巴黎奧運也展現出眾實力，以0.2分之差擊敗中國邱祺緣，奪下金牌。

內姆爾在掛上亮澄澄的金牌後說：「我真的非常、非常、非常開心，但現在還是有點驚訝，因為這一直是我的終極夢想，我花了好幾年的苦工，修正很多細節，真的很瘋狂，也很榮幸能拿到這面獎牌，這不但是我的第1面，也是阿爾及利亞的首面獎牌，希望我能讓他們引以為榮。」

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