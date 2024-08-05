晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運羽球》李洋／王齊麟完成連霸 總統賴清德親自致電跨海祝賀

2024/08/05 01:52

李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜和報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，以21：17、18：21、21：19力壓中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，成功完成衛冕，台灣總統賴清德總統得知捷報，旋即親自致電祝賀兩位選手的優異表現，此外，代表團特別安排台灣時間5日下午4點半在駐法國大使館，由吳志中大使親自頒發總統賀電給麟洋配。

教育部體育署鄭世忠署長表示，恭喜李洋和王齊麟榮獲巴黎奧運金牌，成為奧運羽球史上第三組，兩度闖進金牌戰的男雙，也創下賽史上首次衛冕成功的組合，並以跨屆12連勝之姿稱王。經過這場比賽，更加證明他們是實力堅強的羽球男雙組合，完全就是為了奧運而生的英雄。

李洋很開心連兩屆都一路闖至決賽，站上頒獎台頂端，把最好模樣帶給台灣球迷，也如願打出堅持不服輸的臺灣精神。王齊麟感謝夥伴最後一舞，能夠和李洋再嚐甜美金牌果實，是球員生涯最光榮時刻。

由於28歲李洋賽前已宣告，將於今年9月台北羽球公開賽後引退，所以兩人在奧運後確定拆夥；29歲王齊麟非常珍惜跟李洋一同打過的美好戰役，李洋則感謝王齊麟這些年來的相處與包容。

李洋於國家隊退役後，將到國立體育大學擔任副教授，繼續貢獻所學，協助國內羽球運動發展，王齊麟回歸球團土地銀行後，也預定尋找年輕新生代的合拍對象，母雞帶小雞，再戰國際舞台。

體育署表示，本屆巴黎奧運我國代表團目前累積1金2銅，拳擊代表隊同樣傳來振奮人心消息，陳念琴和林郁婷闖至準決賽，可望再添佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。