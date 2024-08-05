奧運羽球》李洋／王齊麟完成連霸 總統賴清德親自致電跨海祝賀

李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜和報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，以21：17、18：21、21：19力壓中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，成功完成衛冕，台灣總統賴清德總統得知捷報，旋即親自致電祝賀兩位選手的優異表現，此外，代表團特別安排台灣時間5日下午4點半在駐法國大使館，由吳志中大使親自頒發總統賀電給麟洋配。

教育部體育署鄭世忠署長表示，恭喜李洋和王齊麟榮獲巴黎奧運金牌，成為奧運羽球史上第三組，兩度闖進金牌戰的男雙，也創下賽史上首次衛冕成功的組合，並以跨屆12連勝之姿稱王。經過這場比賽，更加證明他們是實力堅強的羽球男雙組合，完全就是為了奧運而生的英雄。

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李洋很開心連兩屆都一路闖至決賽，站上頒獎台頂端，把最好模樣帶給台灣球迷，也如願打出堅持不服輸的臺灣精神。王齊麟感謝夥伴最後一舞，能夠和李洋再嚐甜美金牌果實，是球員生涯最光榮時刻。

由於28歲李洋賽前已宣告，將於今年9月台北羽球公開賽後引退，所以兩人在奧運後確定拆夥；29歲王齊麟非常珍惜跟李洋一同打過的美好戰役，李洋則感謝王齊麟這些年來的相處與包容。

李洋於國家隊退役後，將到國立體育大學擔任副教授，繼續貢獻所學，協助國內羽球運動發展，王齊麟回歸球團土地銀行後，也預定尋找年輕新生代的合拍對象，母雞帶小雞，再戰國際舞台。

體育署表示，本屆巴黎奧運我國代表團目前累積1金2銅，拳擊代表隊同樣傳來振奮人心消息，陳念琴和林郁婷闖至準決賽，可望再添佳績。

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