奧運前線》冥冥中自有保祐 麟洋配奪金有天機

麟洋配奪金。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記記者王元鴻／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，以2：1擊敗中國梁偉鏗／王昶，奧運跨屆12連勝摘金，成為史上首對完成2連霸的羽球男雙組合，也讓李洋的奧運最後一舞畫下完美句點，父親李峻淯在場見證歷史的一刻，賽後從觀眾席高層看台再下衝，與李洋擊掌握手慶祝，李峻淯說，父子心有靈兮，握手的一刻沒說話，他知道我說：「謝謝你又再次光耀門楣。」

李洋家來自金門，李峻淯透露，賽前1個月特別安排李洋回金門拜拜，求關帝爺保祐奧運比賽順利，並抽到好籤，要李洋平常心應戰。李峻淯說，以前有家人在金門關帝廟擔任解籤詩的「桌頭」，家族信仰虔誠也蒙關帝爺庇祐，一定會去拜拜，結果還還真靈驗，3年前的東京奧運也有去拜拜。

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東京奧運因武漢肺炎未開放觀眾進場，李峻淯首次在奧運殿堂見證兒子奪金的風光時刻，原本坐在上層看台的李峻淯，在奧運人協會秘書長李建興陪同下，一路向現場工作人員解釋：「他是金牌的爸爸！」才獲得「通關禮遇」直到場邊和李洋擊掌握手慶祝。

李峻淯在巴黎看了3場比賽，見證李洋奪金之路，隨即要返台，激情之餘，李峻淯小小抱怨，他 表示3個月前提出要求，希望體育署或協會能否協助購票或安排行程到巴黎為家人加油，但都未獲回應，還好有協會幫忙，否則也來不了巴黎。

李洋的父親李峻淯。（特派記者王元鴻攝）

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