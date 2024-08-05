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奧運網球》超狂「大賽冠軍」來到72！喬科維奇穩居史上第一人

2024/08/05 06:59

喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在巴黎復仇西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），不但首度贏得奧運網球男單金牌，也完成「生涯金滿貫」壯舉，這位37歲的塞爾維亞老將生涯累計72個「大賽冠軍（Big Titles）」，不但在「三巨頭」中遙遙領先， 更持續穩居網壇史上第一人。

據《ATP官網》分析，從1990年開始統計的「大賽冠軍」排行榜中，喬科維奇累計72冠領先群雄，也狠甩「三巨頭」中的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、退役的瑞士天王費德爾（Roger Federer），兩老以57冠、54冠分居第2、3席。其中納達爾本屆奧運次輪就在羅蘭加洛斯紅土不敵宿敵喬帥。

所謂「大賽冠軍」，是指四大滿貫、年終賽、千分等級大師賽，外加奧運單打金牌的組合。喬帥擁有大滿貫24冠、年終賽7冠，以及大師賽40冠，儘管本賽季一冠難求，帶著膝傷第5度奧運出擊，這位前球王卻開低走高在五環殿堂鍍金圓夢，也一吐上月溫布頓錦標賽壓軸慘敗給艾卡拉茲的悶氣。

包括「大賽冠軍」在內，喬科維奇迄今打下99座金盃，還有機會繼109冠的美國耆宿康納斯（Jimmy Connors）、103冠的費爸之後，榮膺男網史上第3位突破百冠大關的傳奇球星。

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