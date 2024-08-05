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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》擺脫低潮完成二連霸 麟洋配：盼鼓勵在低谷的運動員

2024/08/05 04:36

麟洋配奪金。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今在巴黎奧運完成羽球男雙二連霸，也是史上首對衛冕成功的男雙組合。走過低潮又再次站上高峰，麟洋配表示，希望這面金牌可以鼓勵在低潮的運動員，不要放棄，也告訴大家在低谷時要堅持下去，總有一天能邁向高峰。

李洋／王齊麟上屆東京奧運奪金，一鳴驚人，出色表現讓他們開始被對手鎖定，加上兩人陸續出現傷勢，陷入看不見盡頭的低潮。

比較起兩屆奧運，麟洋配說：「最不一樣的地方是上屆沒那多人認識我們，這一屆很多人知道我們，也有很多聲音，或是不希望我們代表參賽，而是希望由另一組男雙參與奧運，很開心我們在艱難的小組賽中出線，拿到金牌，讓大家看到我們的努力。」

兩人東奧後陷入低潮，經常被酸民質疑，甚至不客氣的私訊、留言，對此，李洋說：「運動員本身就常在負面中成長，不會每天都贏球，我們能做的就是堅定立場，證明我們自己。」

提到這面金牌的意義，麟洋配表示，希望這面金牌可以讓更多人看到羽球選手魅力，也希望鼓勵在低谷的運動員，在低谷時要堅持下去，總有一天能邁向高峰。

今天李洋的父親特別現身球場為兒子加油打氣，李洋說：「每位優秀運動員都有家人支持，可以有更堅定的力量，父親來巴黎看我比賽，很高興他們到場加油，當然也希望可以表現更好。」

麟洋配奪金。（特派記者陳志曲攝）

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