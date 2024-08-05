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奧運網球》義大利史上第一金！艾拉妮完成女雙生涯金滿貫

2024/08/05 07:05

義大利第3種子艾拉妮/保莉妮摘金。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利第3種子艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini）後來居上，2：6、6：1、10：7逆轉勝以中立選手身份參賽的俄國組合安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），贏得巴黎奧運網球女雙金牌。

「顯然我們第1盤表現得很掙扎，但最終取得偉大成績。」37 歲的前女雙球后艾拉妮，成為史上第7位完成女雙「生涯金滿貫」的球星，即贏遍四大滿貫賽外加奧運金牌；1987年4月29日出生的她，還成為史上最老的奧運網球金牌，比她小1個月的塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic），也在同日男單破天荒掄元。

這是義大利在奧運網球獲得的第一面金牌，艾拉妮／保莉妮6月就於法國公開賽女雙拿到亞軍；至於她們的同胞後輩穆塞蒂（Lorenzo Musetti），前一天則在羅蘭加洛斯紅土打下了奧運男單銅牌。

至於西班牙第8種子布莎（Cristina Bucsa）／托摩（Sara Sorribes Tormo）則以2個6：2輕取捷克穆霍娃（Karolina Muchova）／諾絲可娃（Linda Noskova），獲得女雙銅牌。

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