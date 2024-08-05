奧運田徑》0.005秒差距！美國「賽亞人」萊爾斯摘100M金牌 寫20年紀錄

萊爾斯。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕巴黎奧運男子100公尺決賽今天凌晨在法蘭西體育場登場，美國「賽亞人」萊爾斯（Noah Lyles）後來居上跑出9秒79，以0.005秒差距力壓牙買加名將湯普森（Kishane Thompson）摘金，萊爾斯也成為20年首位奪100公尺冠軍的美國人。

本屆100公尺決賽的8位選手在準決賽全跑進10秒內，競爭程度堪稱歷史之最，準決賽成績最佳是湯普森的9秒80，吊車尾晉級的美國貝德納雷克（Kenny Bednarek）為9秒93，南非20歲選手理查森（Benjamin Richardson）9秒95還無緣決賽。

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湯普森今年在牙買加奧運選拔賽跑出9秒77，被視為奧運奪金大熱門，不過，萊爾斯決賽克服起跑落後劣勢，最後幾乎跟湯普森同時抵達，經終點攝影判定，萊爾斯以0.005秒之差奪金，湯普森屈居銀牌，另一位美國快腿克利（Fred Kerley）以9秒81摘銅。

萊爾斯這面金牌幫助美國重新奪回100公尺金牌，被視為田徑強權的美國隊，上次奪金已經是2004年雅典奧運的蓋特林（Justin Gatlin）再來2008、2012、2016年金牌都被「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）包辦，上屆東京奧運金牌是義大利雅各（Lamont Marcell Jacobs），他本屆衛冕失利第5名作收。

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