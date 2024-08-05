晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運田徑》曾躲地窖避戰火 22歲烏克蘭正妹馬胡奇克奪跳高金牌

2024/08/05 06:54

馬胡奇克。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新科世界紀錄保持人的烏克蘭跳高正妹馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh），今在巴黎奧運跳高決賽以2公尺成績，拿下生涯首面奧運金牌，才22歲就已集齊大賽冠軍於一身。

馬胡奇克上月才在鑽石聯賽巴黎站締造2公尺10的世界紀錄，狀態絕佳，她這次在巴黎奧運以1公尺95的成績輕鬆晉級，決賽靠著第1次挑戰2公尺就成功，金牌也順利到手。

上屆東京奧運處女秀摘銅的馬胡奇克，之後在2022年2月俄烏戰爭爆發，當時她在深陷戰火的第聶伯羅家鄉，為了躲避轟炸而躲進地窖，甚至搭車3天逃往2000公里外的塞爾維亞，之後轉往德國接受訓練，並沒有放棄追求自己的奧運夢想，如今她也成功破除困境，拿下夢寐以求的金牌。

馬胡奇克生涯拿過世錦賽、室內世錦賽、歐錦賽、室內歐錦賽、歐洲運動會的金牌，這次巴黎奧運奪金，也完成她生涯大賽的最後一塊拼圖。

澳洲的奧莉絲拉吉爾絲（Nicola Olyslagers）在第三跳同樣跳過2公尺，但在較多嘗試的情況下屈居銀牌，至於烏克蘭的葛拉絲琴科（Iryna Gerashchenko）和澳洲派特森（Eleanor Patterson）分別以1公尺95的成績並列銅牌。

馬胡奇克。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。