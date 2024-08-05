奧運田徑》曾躲地窖避戰火 22歲烏克蘭正妹馬胡奇克奪跳高金牌

馬胡奇克。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新科世界紀錄保持人的烏克蘭跳高正妹馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh），今在巴黎奧運跳高決賽以2公尺成績，拿下生涯首面奧運金牌，才22歲就已集齊大賽冠軍於一身。

馬胡奇克上月才在鑽石聯賽巴黎站締造2公尺10的世界紀錄，狀態絕佳，她這次在巴黎奧運以1公尺95的成績輕鬆晉級，決賽靠著第1次挑戰2公尺就成功，金牌也順利到手。

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上屆東京奧運處女秀摘銅的馬胡奇克，之後在2022年2月俄烏戰爭爆發，當時她在深陷戰火的第聶伯羅家鄉，為了躲避轟炸而躲進地窖，甚至搭車3天逃往2000公里外的塞爾維亞，之後轉往德國接受訓練，並沒有放棄追求自己的奧運夢想，如今她也成功破除困境，拿下夢寐以求的金牌。

馬胡奇克生涯拿過世錦賽、室內世錦賽、歐錦賽、室內歐錦賽、歐洲運動會的金牌，這次巴黎奧運奪金，也完成她生涯大賽的最後一塊拼圖。

澳洲的奧莉絲拉吉爾絲（Nicola Olyslagers）在第三跳同樣跳過2公尺，但在較多嘗試的情況下屈居銀牌，至於烏克蘭的葛拉絲琴科（Iryna Gerashchenko）和澳洲派特森（Eleanor Patterson）分別以1公尺95的成績並列銅牌。

馬胡奇克。（路透）

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