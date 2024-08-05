MLB》慘！白襪苦吞20連敗、逼近美聯最糟紀錄 教頭坦言太痛苦...

白襪先發右投福萊克森僅投1.2局失8分。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥白襪今天以7比13敗給明尼蘇達雙城，吞下本季最慘的20連敗，創大聯盟近36年來最慘紀錄。白襪也成為1900年來大聯盟第三長的連敗紀錄。白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）坦言，「這太痛苦了。」

白襪先發右投福萊克森（Chris Flexen）僅投1.2局被敲7安，包含雙城路易斯（Royce Lewis）的三分砲，狂失8分，三振、保送各3次，讓福萊克森吞本季第11敗，賽後防禦率為5.53。福萊克森與遊騎兵左投希尼（Andrew Heaney）都是11敗並列美聯最多。

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近期苦吞20連敗的白襪，目前27敗87敗居全大聯盟最差，勝率2成37，距離美聯最慘的21連敗紀錄只差1敗。白襪隊成為大聯盟史上第12支、也是1900年以來第7支寫下單季20連敗紀錄的球隊；而大聯盟最長連敗紀錄是1889年路易斯威爾上校（Louisville Colonels）的26連敗。

「最終，我們已經連輸20場，這太痛苦、太糟糕了。」葛里佛表示，「我們必須找到方法把這些拋在腦後，繼續前進，成為專業人士，做我們明天必須做的事情。」

「這非常困難。」白襪古巴籍球星羅伯特（Luis Robert Jr.）表示，「我們無能為力，只能每天來這裡，就像我們一直在做的那樣，努力去贏得比賽。」

白襪總教練葛里佛。（美聯社）

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