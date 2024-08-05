奧運羽球》敗給麟洋配！世界第1中國男雙收銀讓中媒訝異 23歲新星有話要說

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（特派記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣黃金男雙李洋／王齊麟昨晚以21：17、18：21、21：19，擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，完成二連霸，為奧運羽球史上首對完成衛冕的組合。中國媒體《搜狐體育》直言，梁偉鏗／王昶銀恨是本屆奧運羽球三大冷門之一。

梁偉鏗／王昶都是23歲，兩人自2022年起開始合拍，今年摘得馬來西亞公開賽、亞錦賽、以及印尼公開賽冠軍，目前以10萬98分高居世界男雙第一。梁偉鏗／王昶首度征戰奧運賽場，卻在金牌戰敗給台灣黃金男雙李洋／王齊麟。

請繼續往下閱讀...

《搜狐體育》直言，本屆奧運羽球三大冷門，包含中國世界第1組合梁偉鏗／王昶收銀牌、西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）在女單4強賽傷退，以及中國一哥石宇奇止步男單8強。

王昶賽後受訪表示，這場比賽是兩人近期打得最激烈的比賽，從中能獲得不少經驗，這面銀牌是他們搭檔以來的里程碑，也是他們要往下走的一個動力，這面銀牌也告訴他們還有許多地方需要改進。

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（特派記者陳志曲攝）



台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌，與銀牌、銅牌得主合影。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法