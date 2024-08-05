奧運游泳》中國終結美國10連霸偉業 英國「蛙王」針對禁藥疑雲再開嗆

中國奪下男子4X100混泳項目金牌。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運男子4X100混合式接力決賽，中國隊以3分27秒46的成績摘金，粉碎美國連10屆奪下金牌的偉業。然而中國依舊甩不掉禁藥疑雲的標籤，賽後英國「蛙王」派蒂（Adam Peaty）更直接開嗆，認為中國應該自己退賽。

中國在今年4月被爆出在東京奧運前就有23名選手禁藥檢測為陽性，7月時又再度被爆出有2名中國游泳運動員，於2022年禁藥檢測呈陽性反應，卻被中國官員批准參與國際賽。

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中國隊擊敗美國的3分28秒01摘金，法國以3分28秒38鍍銅，而英國則拿下3分29秒60的成績，無緣頒獎台。然而中國隊的禁藥疑雲，在賽後引來英國「蛙王」派蒂不滿，「我最近看到最喜歡的一句話是『如果你不公正的贏得比賽，那勝利也沒有意義』，我認為你心底都明白這真理，即使你游到終點但你知道自己在作弊，你也不算真的贏，對吧？」

「我認為作為有尊嚴的人，你應該要退出這項運動，我們都知道體育競賽並非如此輕鬆容易。」派蒂還直言，他整週都保持沉默，但最後仍決定道出他對系統的失望與挫折，「我不想一桿子打翻一船人，這不公平，但已經有2次這樣的事件發生，這令人失望。」

美國泳將德萊賽爾（Caeleb Dressel）則表示，「我們必須相信WADA（世界反運動禁藥機構），老實說，我並未太關注這些（中國禁藥醜聞），因為很多事情都超出我的控制範圍，我不為WADA工作，我也無能為力。」

英國「蛙王」派蒂。（路透）

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