晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運游泳》中國終結美國10連霸偉業 英國「蛙王」針對禁藥疑雲再開嗆

2024/08/05 08:58

中國奪下男子4X100混泳項目金牌。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運男子4X100混合式接力決賽，中國隊以3分27秒46的成績摘金，粉碎美國連10屆奪下金牌的偉業。然而中國依舊甩不掉禁藥疑雲的標籤，賽後英國「蛙王」派蒂（Adam Peaty）更直接開嗆，認為中國應該自己退賽。

中國在今年4月被爆出在東京奧運前就有23名選手禁藥檢測為陽性，7月時又再度被爆出有2名中國游泳運動員，於2022年禁藥檢測呈陽性反應，卻被中國官員批准參與國際賽。

中國隊擊敗美國的3分28秒01摘金，法國以3分28秒38鍍銅，而英國則拿下3分29秒60的成績，無緣頒獎台。然而中國隊的禁藥疑雲，在賽後引來英國「蛙王」派蒂不滿，「我最近看到最喜歡的一句話是『如果你不公正的贏得比賽，那勝利也沒有意義』，我認為你心底都明白這真理，即使你游到終點但你知道自己在作弊，你也不算真的贏，對吧？」

「我認為作為有尊嚴的人，你應該要退出這項運動，我們都知道體育競賽並非如此輕鬆容易。」派蒂還直言，他整週都保持沉默，但最後仍決定道出他對系統的失望與挫折，「我不想一桿子打翻一船人，這不公平，但已經有2次這樣的事件發生，這令人失望。」

美國泳將德萊賽爾（Caeleb Dressel）則表示，「我們必須相信WADA（世界反運動禁藥機構），老實說，我並未太關注這些（中國禁藥醜聞），因為很多事情都超出我的控制範圍，我不為WADA工作，我也無能為力。」

英國「蛙王」派蒂。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。