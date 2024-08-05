MLB》火球狀元郎繳近兩個月最短局數 海盜牛棚放火苦吞近4場第3敗

史基斯。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜與響尾蛇3連戰的最後1場賽事，火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）先發主投5.1局，繳出自6月起單場最短的投球局數，最後雖仍帶勝投資格下場，但牛棚放火慘遭逆轉，最終以5：6吞下敗仗，近4場比賽苦吞3敗。

史基斯在2局上半遇到亂流，單局被打下2支安打及送出1次保送，但仍靠著他招牌的K功化解得點圈有人的危機，之後的3到5局僅讓對手選到1次保送上到壘包。

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6局上半史基斯的危機再起，首名打者面對台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）被擊出右半邊的三壘安打，並靠著下一棒馬提（Ketel Marte）的滾地球掩護回到本壘得分，不過響尾蛇攻勢還沒結束，緊接上場的佩德森（Joc Pederson）與貝爾（Josh Bell）分別靠著安打與保送上壘，海盜教練團當機立斷換下史基斯，帶著勝投資格下場休息。

7局上半海盜換上霍德曼（Colin Holderman）接替投球，卻在兩人出局一、二壘有跑者的情況下，面對佩德森投出外角伸卡球被一棒轟出左外野大牆之外，瞬間逆轉戰局，讓霍德曼只能苦笑面對，而最後海盜打線在比賽後段僅僅攻下1分，無力再將比數扳平，最終吞下敗仗。

史基斯本場主投5.1局失掉2分，是他自6月以來單場最短的投球局數，用球數來到100顆，其中56顆為好球，被對手敲出5支安打送出4張老K，但同時也送出3次保送；響尾蛇部分，卡洛爾本場4打數繳出雙安表現，跑回兩分並選到1次四壞保送，打擊率回升至.215。

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