奧運3X3籃球》一哥缺陣慘敗荷蘭 美國意外止步預賽

美國不敵荷蘭，本屆奧運止步預賽。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國3X3男籃稍早遇到荷蘭，進行預賽最終戰，不過最終戰在一哥佛雷狄特（Jimmer Fredette）持續缺陣下，僅能3人應戰慘敗對手，以6比21輸掉比賽，確定無緣晉級下一輪比賽。

美國此戰一開賽表現就不佳，讓荷蘭拿到輕鬆開後門的機會，進攻上也出現幾次投籃「麵包」、進攻時間違例等狀況，接著4比5落後時，被荷蘭2分線射垮，比數一口氣被拉開到5比12。

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比賽後段美國氣力放盡，在6比19落後時，被荷蘭德容（Worthy de Jong）投進絕殺2分提前結束比賽，最終美國2勝5敗排名第7，僅勝過只拿1勝、小組墊底的中國，本屆奧運也止步預賽。

賽後美國一哥佛雷狄特在IG發文，表示自己在對波蘭的比賽中內收肌兩條韌帶完全斷裂，預計要花上6個月的時間復原，這對他來說是很大的打擊，因為他和隊友們花了2年的時間，才站上奧運殿堂。佛雷狄特說，他們努力將美國從一支無名球隊、帶成世界排名第一的隊伍，巧合的是，在受傷那天他自己也一度站上3X3世界排名第一的球員，這代表他們是做好準備來奪牌的，可惜一切不如人願。

而本屆奧運3X3四強名單也正式出爐，法國、立陶宛分別在附加賽擊敗塞爾維亞、波蘭，四強淘汰賽組合為拉脫維亞對決法國、荷蘭對決立陶宛。

德容（54號）絕殺美國慶祝勝利。（路透）

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