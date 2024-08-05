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奧運羽球》賴清德致電讚天衣無縫 麟洋：對！我們一動一靜

2024/08/05 08:33

台灣羽球黃金男雙李洋／王齊麟寫下奧運2連霸偉業，再創隊史紀錄。（特派記者陳志曲攝）

〔記者陳昀／台北報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟昨在巴黎奧運羽球男雙金牌戰擊敗中國梁偉鏗／王昶，完成二連霸、成為奧運羽球史上首對衛冕組合。總統賴清德今天凌晨以電話致賀「麟洋」大讚為國爭光、默契天衣無縫；李洋也笑回，「對！我們倆一動一靜」，並感謝國人集氣加油。

據了解，賴清德在台灣時間今天凌晨1點，麟洋剛結束國際記者會後致電王齊麟，恭喜王齊麟與李洋以精彩表現為國爭光、是台灣驕傲，他跟台灣民眾一樣全程緊盯為他們加油，深深以兩位為榮。

據轉述，王齊麟在電話中回應說「能有好成績我也很開心」，賴清德進一步提及，王爸爸去爬七星山、果然帶來好運氣，王齊麟也說，爸爸王偉建這次不只爬七星山、還喝金牌啤酒，並提及李洋也在身邊，將電話轉由李洋接手。

賴清德讚許：「李洋，恭喜你，太棒了！你好冷靜，你們不只技巧純熟，重點是默契搭配得天衣無縫。」李洋開心回答：「對，我們兩個就一動一靜。」

據轉述，賴清德也提及先前和李洋爸爸李峻淯一起聆賞總統府音樂會的插曲，當晚賴抬頭發現月亮突破烏雲，因此告訴李洋父親，這代表突破與希望，「冠軍沒問題了」，這番打氣如今成真，李洋說，很謝謝總統關心，更要謝謝國人集氣加油，非常感謝大家。

除了親自向兩位選手恭喜外，賴清德也再向總教練劉佳城表示真心感謝，尤其謝謝陳宏麟與劉佳城一路陪伴辛苦練習，如今成為「金牌教練」，連兩年金牌連12勝破奧運紀錄，非常非常不容易，陳宏麟也謙稱，這不只是選手肯吃苦努力，更要謝謝國訓中心防護員等所有國家團隊全力支持當後盾才有今天，對話溫馨感人。

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