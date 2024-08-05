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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運射擊》無課金的土耳其51歲大叔摘銀 透露自己有老花眼和近視

2024/08/05 09:15

土耳其好手迪凱區。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運混合團體10公尺氣手槍，現年51歲的土耳其好手迪凱區（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）摘得銀牌。其中迪凱區用一身輕裝、幾乎沒有配戴任何裝備的樣貌，立即在網路上引發熱議。迪凱區說明，由於過去嘗試用過許多裝備，但感到不適而放棄。

相較其他許多選手會配戴護目鏡等裝備，迪凱區卻身穿T恤、以一身輕裝參賽，被日本網友們稱為是「無課金歐吉桑。」

迪凱區接受日本《共同社》訪問時，透露自己的耳塞是在藥局買的，鞋子也只是普通的運動鞋，而不是比賽專用的鞋款。迪凱區也指出，自己飽受老花眼與近視的困擾，因此為比賽做特製眼鏡，採取用雙眼瞄準。

這也是迪凱區連5年參加奧運，他日前接受《安納杜魯新聞社》表示，「人們有時會說，『這太容易了，你把手插在口袋就贏得獎牌』，但這只是表面上所看到的，這面獎牌的背後是24年的努力，我每週訓練6天、每次4至5小時。」

迪凱區坦言，如果今年奧運拿到金牌，打算要退休，他希望能在2028年洛杉磯奧運摘得金牌。

土耳其51歲射擊好手迪凱區（右）與搭檔塔爾汗（左）。（資料照，法新社）

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