奧運田徑》100M上演怪物之爭 南非快腿成最悲摧男人

南非飛毛腿辛比恩。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕眾所矚目的巴黎奧運田徑男子100公尺飛人大戰競爭激烈，美國快腿萊爾斯（Noah Lyles）跑出9秒79，以0.005秒差距力壓牙買加名將湯普森（Kishane Thompson）摘金，而最悲摧的莫過於排第4的南非飛毛腿辛比恩（Akani Simbine）。

30歲的辛比恩過去5次闖進大賽的100公尺決賽卻始終以些微之差沒能站上頒獎台，他在2016年里約奧運以9秒94排第5，2017年倫敦世錦賽10.01秒排第5，2019年卡達世錦賽9.93秒位列第4，2020年東京奧運9.93秒排第4，2022年尤金世錦賽10.01秒居第5。

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辛比恩今年在巴黎奧運決賽以刷新南非紀錄9.82秒排第4，與銅牌的美國克利（Fred Kerley）的9.81秒只有0.01秒的差距，再次無緣頒獎台，成為大賽的「獎牌絕緣體」。

雖沒辦法擠進前3讓外界都為他嘆息，但辛比恩正向看待，他說，「這一刻還是能創造歷史，因為沒有南非選手可以連3屆都跑進決賽，而且排名還高過我。」

辛比恩說，「我或許無法拿到獎牌，但我在做的事，是希望能改變南非的短跑界視野，希望能激勵更多小孩。」辛比恩接下來還有力拚獎牌的機會，他將在男子400公尺接力賽登場。

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