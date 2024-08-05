奧運網球》「雙打金牌都在首輪遭單打金牌痛宰」本屆冠軍得主的巧合

義大利第3種子艾拉妮／保莉妮摘金。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運網球賽事落幕，本屆男女雙打金牌得主有一個共通點，就是其中一位都曾先在單打賽場慘輸後來的單打金牌，最後在自己更擅長的賽場拿下冠軍。

義大利第3種子艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini）在奧運女雙金牌戰以2：6、6：1、10：7逆轉以中立身份參賽的俄國組合安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），勇奪義國史上首面網球金牌。

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前女雙球后艾拉妮終於在37 歲這年，達成女雙「生涯金滿貫」成就，成為史上第7人，此次她另有單打、混雙賽事，三線作戰，單打賽事首輪以0：6、0：6，不敵後來的冠軍中國鄭欽文。

無獨有偶，男子組也有類似情況，澳洲艾布登（Matthew Ebden）／皮爾斯（John Peers）在男雙決賽爆冷擊敗美國第4種子克拉吉塞克（Austin Krajicek ）／拉姆（Rajeev Ram）登頂，而艾布登此次因遞補單打賽事，在首輪也以0：6、1：6的懸殊比數慘敗給後來的冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）。

艾布登超過兩年沒有參加單打賽事，首輪慘敗後曾引發討論。由於奧運規定單打選手退賽只能從雙打球員中挑人遞補，喬帥就直言，現行規則有修改的必要。

澳洲艾布登／皮爾斯摘金。（路透）

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