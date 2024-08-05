晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

奧運網球》「雙打金牌都在首輪遭單打金牌痛宰」本屆冠軍得主的巧合

2024/08/05 10:08

義大利第3種子艾拉妮／保莉妮摘金。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運網球賽事落幕，本屆男女雙打金牌得主有一個共通點，就是其中一位都曾先在單打賽場慘輸後來的單打金牌，最後在自己更擅長的賽場拿下冠軍。

義大利第3種子艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini）在奧運女雙金牌戰以2：6、6：1、10：7逆轉以中立身份參賽的俄國組合安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），勇奪義國史上首面網球金牌。

前女雙球后艾拉妮終於在37 歲這年，達成女雙「生涯金滿貫」成就，成為史上第7人，此次她另有單打、混雙賽事，三線作戰，單打賽事首輪以0：6、0：6，不敵後來的冠軍中國鄭欽文。

無獨有偶，男子組也有類似情況，澳洲艾布登（Matthew Ebden）／皮爾斯（John Peers）在男雙決賽爆冷擊敗美國第4種子克拉吉塞克（Austin Krajicek ）／拉姆（Rajeev Ram）登頂，而艾布登此次因遞補單打賽事，在首輪也以0：6、1：6的懸殊比數慘敗給後來的冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）。

艾布登超過兩年沒有參加單打賽事，首輪慘敗後曾引發討論。由於奧運規定單打選手退賽只能從雙打球員中挑人遞補，喬帥就直言，現行規則有修改的必要。

澳洲艾布登／皮爾斯摘金。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。