奧運舉重》只想拚金牌沒再想銀牌 郭婞淳：當最後一屆奮力一舉

郭婞淳。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尋求衛冕的「舉重女神」郭婞淳，昨晚在巴黎奧運舉重女子59公斤級以抓舉105公斤，挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌。郭婞淳挺舉最後一把直接開到137公斤力拚金牌，可惜沒有挑戰成功。郭婞淳賽後受訪表示，當時已經不管銅牌或銀牌，就是要拚金牌，當最後一屆奮力一舉。

郭婞淳在抓舉成功舉起105公斤，挺舉最後一把原要挑戰137公斤力拚金牌，可惜未能成功，成績只能停留在130公斤，最終以總和235公斤摘下銅牌。郭婞淳賽後受訪表示，抓舉和挺舉都有一把沒有把握住，要追上前面的人有點困難。郭婞淳也還原當時戰況，最後一舉原本可以舉135公斤，應該就有銀牌入袋，但郭婞淳認為，要把這屆當成最後一次來比，所以已經不管銅牌或銀牌，就是想要拚看看，她也透露當時挺舉就傷到腰，「不管了，反正痛就痛，比完賽再痛就好了，所以就放開來舉。」

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郭婞淳最後一舉未能成功舉起137公斤，沒辦法從中國好手羅詩芳手中奪回金牌，她坦言最後一把做得還不錯，雖然從來沒有在練習時舉過這個重量，但此役一下子就翻起來了，只可惜上挺沒做好。

郭婞淳。（資料照，美聯社）

郭婞淳。（資料照，美聯社）

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