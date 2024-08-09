路跑》首屆竹北半城路跑今起開放報名 12/7跑半馬一覽西區風情

第一屆「竹北半城路跑」今（9日）啟動，主賽道為竹北西區，希望讓跑友一窺都會、鄉村、田野、海濱等多層次的竹北風貌。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市結合城市科技DNA的第一屆「竹北半城路跑」，今（9日）由青春洋溢的女孩熱舞啟動，市長鄭朝方、代表會主席林啟賢、冒險女神Gina、「日本人跑遍台灣」YT頻道創作者Tomo桑，共同邀請市民朋友及全國跑者，12月7日來竹北熱血半馬、挑戰自我。

鄭朝方表示，「竹北半城路跑」有21公里半城挑戰組、12公里城市漫遊組、5公里樂活休閒組、1公里歡樂親子組等，以及特別提供無法到場的跑友參與的12K線上應援組等五組，今起正式開放報名。

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主賽道於西區環北路五段的竹北夜市為起止點，跑程最西端到水月橋，讓跑友一窺都會、鄉村、田野、海濱等多層次的竹北風貌，呼應竹北科技、人文、運動三位一體的城市特性。完賽選手可獲特殊晶片造型獎牌，而報名21K半城挑戰組的民眾還可抽元宇宙Meta混合實境VR眼鏡，報名12K城市漫遊組的民眾可抽Garmin智慧跑錶，還有許多在地伴手禮，歡迎大家以跑旅的形式來認識竹北！

第一屆「竹北半城路跑」今（9日）啟動，主賽道為竹北西區，希望讓跑友一窺都會、鄉村、田野、海濱等多層次的竹北風貌。（記者廖雪茹攝）

林啟賢特別提及西區農特產豐富，除擁有優質米和蔬菜專班，還有烏魚子、萊姆醋、米粉和啤酒等，都是跑友不能錯過的在地美食。

被稱為冒險女神的Gina應邀擔任活動代言人，酷愛運動的她，擁有多項運動技能，包含馬拉松、衝浪、潛水、滑雪等，以其陽光健美形象，號召全國各地跑友共襄盛舉。

清華大學天文教授，同時也是馬拉松常客，更是YouTube頻道「日本人跑遍台灣」創作者的跑者Tomo桑，也藉其影響力邀請在台國際友人，一起參與竹北第一屆路跑活動。

鄭朝方說，為提升竹北運動風氣並養成習慣，除文小十足球場每週四16:00至21:00免費開放之外，甫啟用的竹北星際球場於週五、六延長開放時段到23:00，並將在8月17日舉辦三對三籃球賽，現正開放報名中。而2024竹北大師講堂，也有12堂竹北動起來系列課程等。

詳情可關注竹北市公所臉書，伊貝特報名網址：https://bao-ming.com/eb/content/6223#29242。

竹北市民代表會副主席葉信輝（左2起5人）、主席林啟賢、竹北市長鄭朝方、冒險女神Gina、「日本人跑遍台灣」YT頻道創作者Tomo桑，共同邀請市民朋友及全國跑者，12月7日來竹北熱血半馬、挑戰自我。 （記者廖雪茹攝）

完賽選手可獲特殊晶片造型獎牌。（記者廖雪茹攝）

完賽選手可獲特殊晶片造型獎牌。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市結合城市科技DNA的第一屆「竹北半城路跑」，今（9日）由青春洋溢的女孩熱舞啟動。（記者廖雪茹攝）

竹北半城路跑主賽道於西區環北路五段的竹北夜市為起止點，跑程最西端到水月橋。（記者廖雪茹攝）

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