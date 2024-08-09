TPBL》夢想家休季補強無極限 找來好多隊都垂涎的馬建豪

馬建豪加盟夢想家。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕福爾摩沙夢想家本季在轉戰TPBL台灣職籃大聯盟，休賽季瘋狂大撒幣，補強無極限，今再宣布與旅外好手馬建豪簽約，目標拚下隊史首冠。

身高201公分的馬建豪在松山高中畢業後，赴美加入喬治亞州立大學籃球隊，成為台灣籃壇史上首位站上NCAA一級「三月瘋」舞台的球員，而在旅美生涯後，小馬以中國CBA選秀榜眼之姿入選江蘇龍肯帝亞，而他在本季結束旅外，也成為自由市場大物，不少台灣球隊都有探詢過，最後決定前往夢想家。

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談到加盟夢想家的決定，馬建豪表示：「除了家人住在台中以外，夢想家的球迷也是最熱情的。」他透露，心情非常興奮，「經過NCAA與CBA的歷練後，我成長了很多，我會努力成為最好的球員。而新球季的目標只有一個，就是拿下我職業生涯的第一個也是夢想家的第一個冠軍。」

夢想家總經理韓駿鎧表示：「相信大家能感受到夢想家補強的力道，除了增加有經驗的球員之外，球隊也積極尋找已經打出實績的年輕潛力球員，隊上的董事長暨球員發展總監田壘，以及經驗豐富的國家級射手簡浩都會是小馬的最佳導師，也肯定宗憲能將自己豐富的旅外與國內職業經驗傳承給小馬。」

夢想家找來MVP蔣淯安、張宗憲，韓駿鎧補充：「球隊本土補強已經告一段落，球隊接下來開始會全力備戰與日本仙台89ERS的台日交流賽，繼續朝目標邁進。希望能一起創造歷史拿下冠軍。」

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