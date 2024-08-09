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奧運桌球》女團四強賽爆冷輸給18歲德國新星 張本美和完成自我救贖後哭了!

2024/08/09 14:48

張本美和。（法新社）

〔記者許明禮／綜合報導〕日本隊16歲新星張本美和今天在巴黎奧運女子團體4強賽，以直落三遭德國隊18歲新秀考芙曼完封，但日本隊靠著雄厚的實力，最終仍以3:1擊退德國，繼2012倫敦、2020年東京奧運後第三度闖進金牌戰，明天晚間9點將與中國隊爭金。

德國隊前兩號主力韓瑩、米特蘭都因傷退出奧運，德國改由直拍老將單曉娜，搭配萬遠、考芙曼，前兩輪在考芙曼力扛兩點單打勝利的帶領下，先後擊退美國、印度殺進4強。

日本隊第一點雙打由早田希娜/平野美宇率先登場，以11:3、11:3、6:11、11:8擊退特殊打法組合單曉娜/萬遠。

第二點單打由世界排名第8的張本美和迎戰世界排名100的考芙曼，兩人在青少年時期交手3次，張本美和都笑到最後。不過，左手持拍的考芙曼今年奧運異軍突起，在團體賽連續擊退美國的張安、宋家瑜及印度前兩號女單芭特拉、阿庫拉，氣勢正旺。

首度參加奧運的張本美和，在巨大壓力下也以9:11、8:11、8:11爆冷輸給考芙曼，雙方戰成平手。

第三點單打，世界排名12的平野美宇未遭遇頑抗，以11:7、11:6、11:9解決世界排名96的萬遠，拿下對戰4連勝。

隨後，張本美和再度提拍上陣，這回她頂住壓力，以11:8、11:5、11:0擊潰41歲的直拍老將單曉娜，幫助日本隊以3:1獲勝，也完成自我救贖。賽後，張本美和也激動落淚，隊友也上前擁抱安慰她。

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