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中職》好萊塢巨星降臨新莊主場 富邦悍將邀請喬瑟夫高登李維開球

2024/08/09 14:51

好萊塢巨星喬瑟夫·高登·李維為悍將開球。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕8月11日悍將「征戰野球」主題日賽前，將請到演出多部巨作的好萊塢巨星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）來到新莊棒球場為富邦悍將開球並與悍將家人見面，這也是繼去年「韓哥」Sung Kang後，再度有好萊塢巨星蒞臨新莊棒球場。

今年43歲的喬瑟夫高登李維不只是一名知名演員，更曾擔任過製片、導演和編劇等不同角色，演藝生涯參與多部知名影集、電影的演出，包括電影《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》、《神鬼駭客：史諾登》等電影，更以《戀夏500日》、《活個痛快》兩度入圍金球獎最佳喜劇或音樂類電影男主角。

喬瑟夫高登李維與台灣更有許多連結和緣分，在2020年疫情期間，喬瑟夫高登李維曾在自媒體平台「hitRECord」公開徵求全球網友上傳台灣美照吸引世界各地攝影師及名人響應，台灣各地縣市首長更搶po觀光美照吸引關注，事後剪輯一支〈Lost In Taiwan〉短片，把台灣之美介紹給國際。

這回喬瑟夫高登李維個人行程來到台灣，特別安排來到富邦悍將新莊棒球場，8月11日賽前喬瑟夫高登李維將為富邦悍將開球，同時體驗台灣職棒看球氛圍，邀請所有影迷和悍將家人們一同來到新莊棒球場同樂，讓喬瑟夫·高登·李維感受台灣球迷的熱情。

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