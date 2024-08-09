奧運》罪大惡極的踝關節受傷 羅嘉翎不能承受的痛

台灣跆拳道選手羅嘉翎在巴黎奧運跆拳道女子57公斤級出賽，因傷勢影響16強止步。（資料照，特派記者陳志曲攝）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

今天我們又因為足踝關節受傷，而使得奧運獎牌少了一面，真是可恨。明明是手下敗將，但是因為踝關節受傷而使得嘉翎的表現不如意，最終吃下敗仗。大家一方面扼腕，一方面一定也很納悶，怎麼踝關節受傷會這麼嚴重呢？

如果把膝關節想像成一個超級大國，他就要有許多小跟班的小弟，幫助他完成許多工作。而膝關節以下的下肢部位就是諸多小弟們。這些小弟們有一個共同的特色，就是個子不大，工作繁重，沉默寡言，一旦痛起來就保證令閣下呼天搶地、痛苦不已。

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也許有人會覺得納悶，為什麼下肢不能像膝關節一樣，有一個強壯的關節就好了呢？其實，道理是很簡單的，大關節就像一艘航空母艦，大而有力，但是方向單一。足以應付重大事件，但是殺雞焉用牛刀，有許多繁瑣的小事，由小關節來做就好了。小關節的優點是可以迅速改變方向、方向多元、動作敏捷。但是缺點也是極其明顯的，就是一旦力量超過極限，就很容易產生病變或者傷害。而偏偏大家只會注意超級大國的一起動，所以大多數的醫療方式、診斷等等，都是集中在大關節上面。對於小關節的關注遠遠的小於大關節。加上小關節先天注定的缺點，就是小。因為個子小，所以許多手術是很難在這些關節上執行的。真正是應驗了的先天不足後天失調的諺語。

以踝關節為例，其實是包含踝關節和距骨下關節兩部分。踝關節主要是提供穩定，而距骨下關節提供了較多的活動度。踝關節的穩定，主要是依賴如卡榫般的骨骼結構。韌帶提供的穩定性僅佔3分之一。而距骨下關節提供的較多的活動度，而且穩定度主要是依賴韌帶和四周的肌腱。這兩者的協同工作是依靠＂神經反射＂而來。而神經反射往往是在運動傷害中第一個受損的。這種受損往往具有極好的代償性。也就是說受傷了，痛一陣子，不痛了，又在運動，又受傷了，如此循環下去。其實並不是真的好了，只是代償作用使得運動員繼續運動下去。最終代償走到終點，很痛終於無法解決了。此時如果在醫院檢查，往往會看到許多的軟骨損傷、軟骨碎片、骨刺、鈣化、乃至變形。這些都只是重複受傷的結果，手術治療任何一項問題，都是杯水車薪，事倍功半。

因此，踝關節受傷的治療必須是系統性的、團隊合作的、長時性的工作。隨隊醫師和防護員短期的照顧是毫無作用的。只有國手運動團隊長時間的關注和投入才能夠有所幫忙。希望我們未來的國手照顧，能在將成立的體育部照顧下，真正做到這樣的工作。只是在目前的醫療體制下，這樣的工作也絕無可能達到。但全體國人一定真誠的希望嘉翎的悲劇不要再發生。雖然困難，但我相信我們一定可以做到。

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