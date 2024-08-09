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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運舉重》特地暖心擁抱郭婞淳 摘銀的加拿大女將目標卻不是獎牌

2024/08/09 16:41

加拿大舉重選手查隆在巴黎奧運女子舉重59公斤級拿下銀牌，站上頒獎台前特地走去擁抱郭婞淳。（特派記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運舉重女子59公斤級，台灣「舉重女神」郭婞淳昨晚以抓舉105公斤，挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌。加拿大女將查隆（Maude Charron）以總和236公斤摘得銀牌。查隆在頒獎典禮時還特地擁抱郭婞淳。身為2021東京奧運舉重女子64公斤級的金牌得主，查隆認為在這一屆奧運榮獲銀牌的感受截然不同。

雖然在上一屆東京奧運摘金，但本屆奧運的舉重量級縮減，沒有女子64公斤級的量級，因此查隆為了參加比賽，沒有選擇增重，而是決定要減掉約10多磅的體重，把體重降至130磅（約58.9公斤）。查隆要面對膝蓋傷勢的問題，同時也必須徹底改變她的訓練以及飲食習慣，以適應新的量級。

這位31歲的加拿大名將認為這次才是真正有觀眾的奧運，「獎牌只是錦上添花。」查隆表示，「我來這裡不是為了一面獎牌，不是為了站上頒獎台，我想要的是東京奧運時沒有的經歷。」

「我在東京取得完美的成績。現在我只想要東奧時沒有過的奧運體驗。我想參加閉幕式，我受邀成為開幕式的掌旗官。而現在我只想與家人們一起慶祝，我在觀眾群中看到他們，我從觀眾群中聽到他們的聲音，這就是我來這裡的原因。」查隆說道。

加拿大舉重選手查隆摘銀。（特派記者陳志曲攝）

查隆最後以總和236公斤獲得銀牌，她先是擁抱郭婞淳，接著高舉雙手迎接觀眾們的歡呼。查隆說，「這只是純粹的快樂，我很努力、教練也非常努力。我們非常努力解決自己的傷勢、減重、以及面對的一切問題。」

查隆指出，「在東京（奧運）時，選手村因疫情而感到非常焦慮。你每天都要接受檢測，充滿壓力。」查隆提到，雖然獲得快樂（指摘金），但也有點苦澀，「我做這一切（贏得金牌），這非常棒，但我感到孤獨。在這裡我感到有很多人在身邊陪伴。」

台灣舉重選手郭婞淳（右一）在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，以抓舉105公斤，挺舉130公斤共計235公斤，拿下銅牌，領獎後與金銀牌得主自拍。（特派記者陳志曲攝）

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