晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》喬科維奇鍍金瞄準大滿貫25冠 放棄下週辛辛那提衛冕

2024/08/09 16:10

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）戲劇性贏得巴黎奧運網球男單金牌後，下個目標正是8月底美國公開賽，志在締造大滿貫第25冠歷史紀錄的塞爾維亞老將，也決定放棄下週辛辛那提大師賽衛冕。

ATP千分等級的辛辛那提，正是美網大滿貫暖身賽，去年喬科維奇揮別拒絕接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗風波，重返美國本土就到此參戰，最終他大逆轉西班牙強勢後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）奪冠，順勢於紐約美網贏得第24座大滿貫金盃。

「我們當然明白，他在奧運（紅土）勝利後來到辛辛那提（硬地）將是快速轉變。」辛辛那提賽事總監莫蘭（Bob Moran）發聲明表示，能夠理解喬科維奇退賽原因，「他去年在這裡獲得的冠軍令人難忘，我們渴望很快再次於球場上見到他。」世界男單排名暫居第2的喬帥，空缺由身高203公分的法國新星佩里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard）遞補。

喬科維奇先前奧運期間，就已宣告退出本週蒙特婁進行的羅傑斯盃大師賽，而在花都勇奪夢寐以求的首面五環殿堂金牌，榮膺史上第5位「生涯金滿貫」球星後，這位37歲現役傳奇決定再跳過辛辛那提，全心專注為美網備戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。