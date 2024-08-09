網球》喬科維奇鍍金瞄準大滿貫25冠 放棄下週辛辛那提衛冕

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）戲劇性贏得巴黎奧運網球男單金牌後，下個目標正是8月底美國公開賽，志在締造大滿貫第25冠歷史紀錄的塞爾維亞老將，也決定放棄下週辛辛那提大師賽衛冕。

ATP千分等級的辛辛那提，正是美網大滿貫暖身賽，去年喬科維奇揮別拒絕接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗風波，重返美國本土就到此參戰，最終他大逆轉西班牙強勢後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）奪冠，順勢於紐約美網贏得第24座大滿貫金盃。

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「我們當然明白，他在奧運（紅土）勝利後來到辛辛那提（硬地）將是快速轉變。」辛辛那提賽事總監莫蘭（Bob Moran）發聲明表示，能夠理解喬科維奇退賽原因，「他去年在這裡獲得的冠軍令人難忘，我們渴望很快再次於球場上見到他。」世界男單排名暫居第2的喬帥，空缺由身高203公分的法國新星佩里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard）遞補。

喬科維奇先前奧運期間，就已宣告退出本週蒙特婁進行的羅傑斯盃大師賽，而在花都勇奪夢寐以求的首面五環殿堂金牌，榮膺史上第5位「生涯金滿貫」球星後，這位37歲現役傳奇決定再跳過辛辛那提，全心專注為美網備戰。

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