奧運》莊智淵回高雄學長陳其邁送上蘋果 高市府全力配合他的任何計劃！

「桌球教父」莊智淵回到高雄，雄中學長高雄市長陳其邁送上蘋果慰問，強調高市府會全力配合他的任何計劃，現在先讓他好好休息。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳其邁今午到「桌球教父」莊智淵球館，特別送上蘋果禮盒祝賀，因當時電視轉播拍到莊智淵對徒弟高承睿比手畫腳，搭配生動的表情，被做成「皮蛋豆腐要攪開」迷因哏圖，意外在網路上瘋傳，莊智淵返回高雄受訪時，被問到網路哏圖時，莊智淵笑著說皮蛋豆腐會切一半加醬油。

陳其邁表示莊智淵和戴資穎都是雄中的，他的學弟妹，一路看他們比賽，很令人感動，未來莊智淵做的任何計畫都會支持，尤其那天看他跟承睿在旁邊比來比去，覺得很有趣，陳玩笑說別看莊好像很忠厚，私下還是蠻健談的，這個是團隊的碎碎念，很有進步力，假如有一些基層的計畫，我想運發局跟教育局都會全力配合。

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莊智淵表示，未來還是繼續做自己喜歡做的，在球館裡面繼續教他們（學員），看能不能趕上2028奧運，教練是興趣，其他各方面都會嘗試，他透露自己不會完全退出，有一些比賽是被動邀請的，還是會出賽，訓練是每天都會進行的；莊智淵說目前走一步是一步，會先休息吧，他也透露會跟家人出國，應該會去日本走走，也會跟市長聊聊天。

陳其邁說，運動發展基金有專案教練的計畫，也希望藉由運動發展基金來讓更多教練培養更多優秀的選手，像智淵在這個球館經營就有非常多的優秀選手，希望有更多莊智淵、更多水果家族，更多優秀選手，今天還是讓智淵先休息一下，因為比賽是高壓，有時差，先讓他休息一下，想好下一步，未來也會跟智淵一起努力。

尤其是莊智淵做的任何計畫都會支持，因為他充分表現出運動家精神，在球場的拚搏感動很多人，尤其日本隊打完，選手還向他致敬，非常不簡單，不僅參賽競技，更贏得國際友誼跟尊重。

「桌球教父」莊智淵（左）回到高雄，雄中學長市長陳其邁送上蘋果慰問，強調高市府會全力配合他的任何計劃。（記者黃良傑攝）

「桌球教父」莊智淵回到高雄，高雄市長陳其邁送上蘋果慰問，強調高市府會全力配合他的任何計劃。（記者黃良傑攝）

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