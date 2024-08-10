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林郁婷拳擊爭金、霹靂舞孫振登場 今日賽事預告與轉播

2024/08/10 06:58

林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日巴黎奧運台灣隊將有三組人馬上場，首先是高爾夫女子項目最後一天的賽事，錢珮芸/徐薇淩能否繳出好表現呢?另外首度登上奧運的霹靂舞項目，我國好手孫振即將登場，最後則是淩晨時間拳擊項目林郁婷將在女子57公斤級別對決波蘭小將賽琳梅塔（Julia Szeremeta）爭取金牌，大家千萬別錯過囉!

巴黎奧運今日下午有桌球女子銅牌戰，南韓對決德國，籃球銅牌戰，德國對決塞爾維亞，晚上則有排球男子金牌戰，波蘭對決法國，桌球女子金牌戰，日本對決中國等等球類運動項目的決賽，敬請鎖定轉播囉!

大聯盟部分有一場賽事，由海盜對決道奇，球迷記得鎖定轉播囉!

中職部分有三場賽事，分別為味全對決悍將、兄弟對決台鋼及樂天對決統一，敬請鎖定轉播囉!

巴黎奧運台灣隊

14:50 高爾夫 錢珮芸/徐薇淩 奧運7台

21:50 霹靂舞 孫振 愛爾達體育1台

台灣時間8/11 凌晨03:25 拳擊 林郁婷 女子金牌戰 體育1台

巴黎奧運

13:50 田徑 男子馬拉松 愛爾達體育3台

15:55 桌球 女子銅牌戰 南韓VS德國 愛爾達體育2台

16:50 籃球 男子銅牌戰 德國VS塞爾維亞 愛爾達奧運2台

18:20 運動攀登 女子抱石與先鋒賽 愛爾達體育2台

18:50 排球 波蘭VS法國 男子金牌戰 愛爾達體育1台

20:55 桌球 中國VS日本 女團金牌戰 愛爾達體育4台

21:00 跳水 男子10公尺跳台決賽 愛爾達體育3台

22:50 足球 女子金牌戰 美國VS巴西 愛爾達體育3台

MLB5

10:00 海盜@道奇 緯來體育、愛爾達體育3台、DAZN1、華視、東森洋片

中職

17:00 味全@悍將 愛爾達體育4台

17:00 兄弟@台鋼 愛爾達體育3台、DAZN1

17:00 樂天@統一 博斯運動

日職

13:00 樂天@軟銀 DAZN2

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