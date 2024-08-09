奧運男籃》本屆第二度遭柯爾棄用！ 塔圖姆媽媽發文怒批調度

塔圖姆。（資料照，路透社）

〔體育中心/綜合報導〕在美國男籃對決塞爾維亞的奧運四強賽中，美國最終靠著第四節大逆轉成功挺進金牌戰，但在這場比賽中塔圖姆（Jayson Tatum）卻再次一分鐘都沒有上場，對此他的母親也針對這次調度表達了自己的不滿。

其實這場比賽並不是塔圖姆本屆第一次遭到柯爾（Steve Kerr）棄用，在稍早小組賽首場對上塞爾維亞的比賽時，塔圖姆就曾一分鐘也沒上場，當時就已經引起外界熱議。

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而這次塔圖姆再次沒上場導致一位知名的賽事轉播員維塔勒（Dick Vitale）在X平台上詢問塔圖姆的母親B.柯爾（Brandy Cole）塔圖姆是否因為受傷所以沒上，對此她憤怒地回覆稱:「不他沒有受傷，不過如果你發現什麼請讓我知道，這個調度是沒道理且讓人無法接受的。」

從2020年以來，NBA沒有任何一個球員比塔圖姆在季後賽的得分、三分球、罰球更多，同時也沒有任何一位球員比他拿下更多的勝利，此外他過去三個賽季都是NBA聯盟第一隊，他絕對配得上在這支夢幻隊中獲得更多的上場時間。

在2021年東京奧運時，塔圖姆在對上法國的金牌戰中替補上場21分鐘拿下19分，而美國將於台灣時間周日凌晨再次對上法國隊，雖然從以往數據來看塔圖姆絕對有資格上場，但在柯爾本屆明顯沒把他放入主要輪替的情況下，最終柯爾是否會讓塔圖姆在金牌戰中上場又或是再次坐滿冷板凳將成為金牌戰的一大看點。

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