巴黎奧運》「無課金」土耳其大叔太紅！ 各國好手爭相模仿招牌姿勢

匈牙利的拉索夫斯基（右）以及同鄉好手達維德在拿下金、銅牌後復刻迪凱區的射擊姿勢。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運男子10公里游泳項目，來自匈牙利的拉索夫斯基（Kristof Rasovszky）以及同鄉好手達維德（Betlehem Dávid）2人分別奪下金牌與銅牌，賽後2人也仿效土耳其「無課金大叔」迪凱區（Yusuf Dikec）的招牌姿勢。

土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）今年巴黎奧運的混合團體10公尺空氣手槍項目與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarha）奪銀，其一身輕裝看似相當有餘裕的姿勢引起網路熱議，掀起一波「迷因」風潮，成為今年巴黎奧運最火紅的人物，參加5屆奧運的他也在今年首度奪銀。

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迪凱區的姿勢引起本屆參賽好手的模仿潮，5日瑞典跳高選手杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis），在一次成功過竿後，便比出迪凱區的射擊姿勢，杜普蘭蒂斯今年不僅成功奪金，還締造6公尺25的世界紀錄。7日奪下男子鐵餅金牌的史托納（Rojé Stona）同樣也做出迪凱區的姿勢。

今日結束的男子10公里游泳，匈牙利拉索夫斯基以及達維德分別拿下金牌與銅牌，2人在賽後也比出迪凱區的射擊姿勢，照片也被奧運官方轉發，許多網友回應：「迪凱區的姿勢已經傳播給全世界了」、「這就是影響力」。

土耳其迪凱區。（資料照，路透）

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