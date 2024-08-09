奧運男籃》塞爾維亞惜敗美國 74歲老教頭不滿吹判：我很生氣！

塞爾維亞總教練佩西奇（中）。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運男籃4強戰，塞爾維亞一度有著17分領先，最後以91比95惜敗美國男籃，無緣決賽。塞爾維亞將與德國爭銅。塞爾維亞74歲總教練佩西奇（Svetislav Pesic）賽後對裁判的執法尺度感到不滿，「我很生氣，因為我們沒有得到裁判們的尊重。」

NBA金塊隊球星、塞爾維亞籍的約基奇（Nikola Jokic）此戰上場38分鐘、幾乎打滿全場，交出17分、11助攻、5籃板，抄截、阻攻各1次的全能成績單。但約基奇全場只獲得4次罰球（4罰3中），讓佩西奇相當不以為然，「你知道在塞爾維亞有句話，叫輸家有權生氣。世界上最好的選手在球場上打37分鐘只獲得4次罰球。」

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目前效力老鷹的波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）這場交出全隊最高的20分，但整場只獲得1次罰球。佩西奇指出，「如果我們最好的得分手打32分鐘，只獲1罰，那就意味奇怪的事情發生了。」

塞爾維亞總教練佩西奇（右）。（法新社）

波丹諾維奇受訪也說，「我們盡力了，原本我們可以投進更多球，並在最後保住幾次球權，但這就是籃球。」波丹諾維奇指出，雖然不認同裁判的一些吹判，但他不想過多去討論這事。

塞爾維亞全場14罰9中，美國男籃全場則是12罰10中，雙方罰球次數差距不大。

塞爾維亞球星約基奇（右）。（美聯社）

波丹諾維奇（左）。（法新社）

美國男籃球星詹姆斯。（路透）

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