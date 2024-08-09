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巴黎前線》遺憾沒給爸爸最棒禮物 羅嘉翎談家人、男友眼眶紅了

2024/08/09 19:04

羅嘉翎受訪落淚。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「國民女友」羅嘉翎昨天在巴黎奧運跆拳道女子57公斤級帶傷出征，苦戰兩回合仍在16強止步，也難過淚崩。今天她的左腳戴上護具出面受訪，心情平復不少，只是沒能在父親節這天給爸爸最好的禮物還是有點遺憾，她也分享男友邱相榤賽後給她的鼓勵。

羅嘉翎在上屆東京奧運摘下銅牌，今年為台灣唯一取得奧運資格的跆拳道選手，身負重任。不過，她的左腳近期飽受疲勞性骨折傷勢所擾，已經休息很長一段時間，還是沒能完全康復。

對於沒能繳出好成績，羅嘉翎感到遺憾，「這機會很難得才能得到，也只剩下我一個可以站上這個舞台，不想辜負大家對我的期待，就算痛，不管傷得怎麼樣都是全以赴，不管怎麼樣，下來以後醫生都在，都可以幫我們治療。」即便傷勢嚴重，但羅嘉翎坦言，其實一直在等復活賽的機會，還是想要盡力一搏，「有努力還是有機會。」

羅嘉翎坦言，傷勢對於她的心情造成不小影響，「來到這裡後真的每天都睡不好，前幾個月每天晚上幾乎都在哭，想到自己的傷，還要去比賽，壓力真的滿大的，來到這裡後，我就跟家人說，第一次感覺到比賽壓力大到喘不過氣，滿反胃的。」

這次奧運羅嘉翎的父親羅文祥特別到現場觀戰，對於沒能拿下好成績，羅嘉翎再度紅了眼眶，「剛比完有見到他們，其實覺得很難過，畢竟昨天是父親節，很想要給爸爸一個父親節禮物，他們特地來看我比賽，真的想要有好表現給他們。」

羅嘉翎提到，男友邱相榤對她的鼓勵，「真的很感謝他，我不太敢讓家人知道我壓力很大，負面情緒不敢給家裡人，都會找他傾訴，他本身也是運動員，他也很了解運動員心情，他在我出發前一直覺得成績不重要，身體健康才是最重要，希望我平安能健康回來就最好。」

羅嘉翎坦言，看到他有點想哭，「他真的會替我們著想，他覺得成績真的不是最重要，因為路還很長，身體健康才會有更好的生涯。」

羅嘉翎受訪落淚。（特派記者陳志曲攝）

羅嘉翎左腳戴上護具受訪。（特派記者陳志曲攝）

羅嘉翎左腳戴上護具受訪。（特派記者陳志曲攝）

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