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奧運桌球》「眼鏡弟」F.勒布朗獨拿兩點 法國3:2力退日本勇奪男團銅牌

2024/08/09 19:29

「眼鏡弟」F.勒布朗幫助法國拿下隊史首面奧運團體賽獎牌。（法新社）

〔記者許明禮／綜合報導〕擁有主場優勢的法國隊，今天在巴黎奧運男子團體銅牌戰，靠著「眼鏡弟」F.勒布朗獨拿兩點，在驚滔駭浪中以3:2擊退上屆銅牌日本隊，贏得隊史首面奧運團體賽獎牌。

法國隊今天依舊由世界排名15的A.勒布朗/高齊，迎戰世界排名第5的戶上隼輔/篠塚大登，兩組人馬今年在札格瑞布、盧比安納挑戰賽兩度交手都由法國組合拿下勝利。

今天再度過招，A.勒布朗/高齊仍舊佔上風，以11:5、11:7、5:11、11:6擊敗日本組合，拿下對戰3連勝。

第2點單打，由兩隊一哥進行PK，世界排名第5的F.勒布朗，今年在沙烏地大滿貫賽、盧比安納球星挑戰賽兩度力克世界排名第9的張本智和，今天雙方前4局不分軒輊。決勝第5局，張本在10:7聽牌下，眼看要中止連敗，不料卻被勒布朗連續接發球搏殺得手，不但錯失3個賽末點，還一口氣連丟5分，10:12再度慘遭逆轉，日本隊也陷入0:2的絕境。

張本智和在第2點遭大逆轉讓出。（路透）

世界排名16的戶上隼輔隨後在第3點單打，以11:8、11:9、9:11、11:9力退世界排名18的的A.勒布朗，為日本隊扳回一城。

第4點對抗，張本智和第4局在10:8聽牌下，再度浪費兩個賽末點，反倒以10:11落後，但他靠著幸運的擦邊球躲過1個局點後化險為夷，最終以11:8、8:11、11:8、14:12險勝高齊，助日本隊扳平戰局。

決勝第5點，F.勒布朗面對世界排名42的篠塚大登，前兩局以11:7、11:7拿下，第3局，勒布朗在10:9聽牌下錯過1個銅牌點，篠塚靠著兩顆幸運的擦邊球以14:12追回1局。

第4局，勒布朗克服5:8落後，以10:9再度逼出賽末點，雖然被頑強的篠塚化解兩個銅牌點，最終仍扛出壓力以13:11拿下最重要的一場勝利。

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