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巴黎奧運》郭婞淳奮戰鍍銅 洪一中從頭看到尾「她真的盡力了」

2024/08/09 19:33

郭婞淳。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中是超級運動迷，每逢亞、奧運只要有轉播又有空，他必然守候在電視機前為台灣健兒加油，昨天台鋼沒比賽，「舉重女神」郭婞淳拿下銅牌的轉播有看嗎？洪總說，「當然有看啊，我還從頭看到尾耶，她真的盡力了。」

郭婞淳昨天在巴黎奧運舉重女子59公斤級賽事，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤贏得一面銅牌，中國選手羅詩芳以抓舉107公斤、挺舉134公斤，總和241公斤贏得金牌，加拿大的查隆（Maude Charron）以抓舉106公斤、挺舉130公斤，總和236公斤拿下銀牌。

洪總說，他是運動員出身，雖然對各項體育賽事規則和精髓不能算非常了解，但只要看轉播，一些眉眉角角大多能看懂，他解析，昨天郭婞淳挺舉第一次試舉130公斤，看上去是輕鬆舉起，只是不知道為什麼場邊亮起3個紅燈，可能是手肘彎曲被判失敗。

洪總認為，只要郭婞淳挺舉第一次試舉130公斤成功，就不用再浪費一次試舉，第二次試舉假設是132公斤成功舉起，就能帶給中國選手（羅詩芳）壓力，或許還有機會拚金牌，所以第一次試舉失敗很可惜。

洪總對巴黎奧運台灣選手的表現如數家珍，除了稱讚李孟遠在射擊定向飛靶項目射下銅牌很不簡單，也透露有在關注女子拳擊好手林郁婷的表現，並為她叫屈，「她的四強賽土耳其對手（耶爾德茲）實在沒風度，輸掉還比X的手勢，要嘛妳比賽前就抗議，不要輸了比賽又沒了風度。」

只是，林郁婷金牌戰是在台灣時間禮拜天凌晨3點半，當天下午台鋼在大巨蛋還有球賽，洪總搖搖頭說，「實在太晚了，我老人家沒法度啦，只能早上爬起來看重播，希望她加油！」

射擊銅牌李孟遠今天為台鋼開球。（記者塗建榮攝）

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