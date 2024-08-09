中職》台灣英雄李孟遠射下奧運銅牌 第1次踏進大巨蛋好震撼

奧運射擊銅牌得主李孟遠今天為台鋼雄鷹開球。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕29歲的台灣射擊好手李孟遠在巴黎奧運男子定向飛靶資格賽，打出平奧運紀錄的124分，最後射下一面銅牌，也是台灣史上首面奧運射擊獎牌，今天李孟遠受邀擔任台鋼雄鷹在大巨蛋主場的開球嘉賓。

職棒開球初體驗，李孟遠說，第一次踏進大巨蛋既震撼又緊張，一開始覺得很簡單，沒想到站上投手丘才驚覺距離好遠，很怕投不到捕手的手套，還好投得還滿準的。

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有趣的是，李孟遠在正式開球前，今日壽星魔鷹特別將開轟回休息室慶祝用的「重機槍道具」遞給他，象徵性對空射擊幾槍後，接著再正式投球，他笑說，「槍好像有點輕，滿特別的，好像比我的槍還有殺傷力一點在，投手丘好像比奧運奪牌還緊張。」

今日壽星魔鷹。（記者塗建榮攝）

談起與棒球的淵源，李孟遠表示，小時候在靶場會跟爸爸丟棒球，或是爸爸拿球棒打球，幾個小朋友追著球跑，以前會看彭政閔和林智勝打球，廣州亞運在國家隊他還有碰到兩人，很興奮。

回首奧運奪牌之路，李孟遠說，一路走來滿艱辛的，每場比賽心理壓力和張力都滿大的，只能不斷透過呼吸，跟自己說一定可以的，晉級決賽射擊已沒在想技術，高張力讓他完全專注在打靶區和泥盤上，當下告訴自己「我要拿金牌。」

最終射下銅牌，也是本屆奧運台灣代表團第一面獎牌，李孟遠透露，確定是第3名當下，他低頭眼淚就流了下來，難過的不是拿下第3名，而是他已經打成這樣子了，竟然還是打不過他們，希望未來能更努力一點，近期最大目標就是挑戰2028年洛杉磯奧運。

奧運射擊銅牌得主李孟遠今天為台鋼雄鷹開球。（記者塗建榮攝）

奧運射擊銅牌得主李孟遠今天為台鋼雄鷹開球。（記者塗建榮攝）

奧運射擊銅牌得主李孟遠今天為台鋼雄鷹開球。（記者塗建榮攝）

奧運射擊銅牌得主李孟遠今天為台鋼雄鷹開球。（記者塗建榮攝）

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