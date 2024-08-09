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中職》新莊球場AI虛擬攝影棚正式啟用 可與Fubon Angels互動合影

2024/08/09 20:25

富邦悍將球團與啟雲科技合作打造AI虛擬攝影棚。（富邦球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將球與啟雲科技合作，打造出結合AR及AI技術的互動攝影棚，不僅可從22位Fubon Angels任選人選互動合影拍照，還可以一起跳應援留下珍貴的動態影像，不論是想要與李雅英一起完成「Go Stronger」的32撞，還是要和檸魂歌姬一起比拼全壘打「哈，哈哈，哈哈哈哈」的舞蹈，都可以在新莊棒球場的「AI虛擬攝影棚」完成。

富邦育樂總經理陳昭如指出，本次富邦悍將與啟雲科技合作的AI虛擬攝影棚，經過多次的嘗試與調整，突破過往只能合照的限制，推出動態跳舞互動結合的功能，讓球迷朋友不論自己最支持的啦啦隊員今天是否有到場，都能夠近距離互動，留下難忘的紀念，未來也會持續與行銷團隊發展球員版的互動模式，運用科技的創新提供更多元的服務。

啟雲科技x富邦悍將「AI虛擬攝影棚」自今日（9日）起於新莊棒球場的內野正式啟用，22位虛擬Fubon Angels全員到齊與球迷一起為悍將加油，歡迎進場觀賽的民眾前往體驗、感受創新科技帶來的驚喜與魅力。

富邦悍將球團與啟雲科技合作打造AI虛擬攝影棚。（富邦球團提供）（記者徐正揚攝）

富邦悍將球團與啟雲科技合作打造AI虛擬攝影棚。（富邦球團提供）

富邦悍將球團與啟雲科技合作打造AI虛擬攝影棚。（富邦球團提供）

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