巴黎前線》林郁婷挑戰台灣史上首面拳擊奧運金牌 教練曾自強盼她平常心面對

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷挺過性別風波爭議，闖進巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，預計台灣時間11日凌晨3點半要和20歲的波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta）對決，挑戰台灣史上首面拳擊奧運金牌。

揮別東京奧運一戰出局的陰霾，林郁婷這回前進花都，卻又碰上性別爭議的風波，引發全球關注。不過，她成功頂住壓力，一路過關斬將，16強出發碰上圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），3回合都維持領先，毫無懸念地收下勝利。8強戰以5：0輕取保加利亞卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），4強戰以5：0輕取土耳其好手耶爾德茲 （Esra Yildiz ），挺進金牌戰。

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金牌戰碰上年僅20歲的選手，曾自強不敢大意，他強調，能打到這邊，她的心態、實力都有一定水準，「她的速度、出拳速度和反擊節奏確實做得不錯，她可以打到這邊，身心靈狀態應該都是很優秀的選手，但我相信郁婷會發揮得更好。」

不過，還未正式到擂台上較量，賽琳梅塔先另闢戰場，她在IG上轉發梗圖，疑似嘲諷林郁婷性別爭議風波，引發網友不滿，而她也放話對於金牌戰相當期待，不會害怕任何人，要把決賽當成一般比賽。

對於波蘭對手動作頻頻，曾自強認為，不需要受她影響，保持自己節奏即可，他也希望林郁婷平常心面對，「越是重要關頭越是保持平常心，吃好喝好睡好，現在繼續在訓練中心做賽前訓練和模擬方式，一切都很好。」

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

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