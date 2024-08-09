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中職》兄弟洋投佔3個先發名額 鄭凱文喊話本土投手搶回來

2024/08/09 20:45

中信兄弟投手鄭凱文。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕36歲的中信兄弟投手鄭凱文，由於開季在二軍比賽被強襲球打傷右腳脛骨，養傷到6月底才開始進牛棚練投，7月底在二軍進行復健賽，目前傷勢已無大礙，預計後天對台鋼雄鷹先發。

鄭凱文表示，由於開季腳傷的關係，今年等於是重新來過，變成是延長春訓的感覺，要讓教練團知道他已經準備好了，現在投球感覺有愈來愈好，後天先發能投多少算多少，盡全力幫助球隊。

後天登板先發，也是鄭凱文首度在大巨蛋出賽，他表示，之前在日本職棒投過好幾座巨蛋球場，大巨蛋感覺有點像廣島球場，休息室設計比較低，很久沒在晚上比賽了，也不知道狀況會是如何。

鄭凱文進一步表示，初登大巨蛋不要想太多，在二軍這麼熱的天氣都可以出賽，在大巨蛋較舒適，把投球投好比較重要，投多少算多少，教練說累了就休息。

中信兄弟採3名先發洋投政策，鄭凱文認為，洋投一定比本土投手好，教練團才會喜歡用洋投先發取勝，現在洋投佔了3個先發名額，如何把這3個名額變成本土投手，這是土投要努力的地方，「不要說洋投比我們好就覺得理所當然，或是先發名額一定要給洋投，要想辦法把3個名額搶回來，讓教練團知道本土投手有先發能力。」

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