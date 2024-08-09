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奧運桌球》日本男團錯失銅牌 監督賽後落淚：好想要復仇

2024/08/09 21:33

日本男團無緣奪銅。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕日本桌球男團今天在銅牌戰苦戰5局不敵地主法國，無緣繼上屆東京奧運後再次拿下銅牌，賽後監督田勢邦史也流下男兒淚。

日本男團在雙打第一點，世界排名第5的戶上隼輔/篠塚大登就不敵世界排名15的A.勒布朗/高齊，第2點張本智和儘管手握聽牌點，卻再次無法收下遭逆轉讓局勢陷入0：2的絕對落後。第3點日本戶上隼輔擊退A.勒布朗扳回一城，第4點張本智和再度出馬擊敗高齊扳平戰局。最後法國靠著王牌F.勒布朗的優異表現擊退篠塚大登，順利收下銅牌。

日本男團田勢邦史賽後掉淚，稱讚選手們的表現很好：「（在瑞典戰）斷掉的線（由張本）再次接回來，沒什麼好說的。」說到此時，田勢邦史的聲音被淚水給中斷。談到本次扛下重任的張本智和：「身為21歲的王牌，我認為壓力是難以置信的。」、「他是這次唯一在單打對上金、銀、銅牌的選手，我認為他4年後會變得更加怪物的。我認為他已經盡力了。」

對於最後一點派出20歲的篠塚大登，田勢對此並沒有感到後悔，只是沒有讓他們獲勝，但他認為這3年的培養並沒有錯，但沒有辦法拿到獎牌，他依舊感到很遺憾。「如果再給我一任，我會想要復仇，我好想要復仇。」田勢邦史說著眼淚就掉了出來。

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