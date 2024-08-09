奧運男籃》不解為何遭法國球迷狂噓 為美國隊效力的恩比德想反擊

恩比德。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運男籃金牌戰，美國隊將與地主法國爭金。選擇效力美國隊的中鋒恩比德（Joel Embiid）在本屆奧運賽事過程中，經常遭法國球迷噓聲伺候，恩比德也不解為何會被法國球迷狂噓。

目前效力NBA七六人的MVP中鋒恩比德出生於喀麥隆，也同時擁有法國、美國的公民身分，但恩比德最後選擇為美國男籃效力參加奧運賽事，傳出這讓法國籃協非常不滿。

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《ESPN》報導，恩比德坦言，「坦白說，我不知道為何自己會受到那麼多觀眾的批評，他們要噓我，我就會回敬他們，讓他們『閉嘴』，所以這會很有趣。」

恩比德認為自己並未做出過承諾（指為法國男籃打球），他提到與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）交談時，討論到法國與喀麥隆在內的非洲國家關係「並不好」。

恩比德。（路透）

「我人生有一半是在美國度過的，另一半是在我的國家：喀麥隆。所以看起來有兩條路可以走。」現年30歲的恩比德表示，「我從一開始就說過，大家都知道，如果喀麥隆能晉級，那根本不需要做選擇。然而，（在美國）有家庭、建立許多事情，也在美國取得很多成就，再加上深入了解這群傢伙，所以這個選擇變得更容易。」

恩比德在男籃4強賽面對塞爾維亞，交出19分4籃板、賞1次火鍋，幫助美國男籃以95比91逆轉贏球，挺進金牌戰。恩比德說，「我的目標是贏得金牌，這就是我所關注的。」

恩比德。（路透）

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