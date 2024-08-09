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中職》「失去原來棒球的味道」 洪總對爭議改判大表不滿

2024/08/09 23:11

〔記者羅志朋／台北報導〕今天大巨蛋象鷹戰出現爭議判決，7局下台鋼雄鷹進攻，一出局一、三壘有人，張肇元擊出內野滾地球，三壘手許基宏接球後傳一壘，這一球砸在張肇元身上，球一路滾到右外野界外區，原本台鋼可以進帳分數，此時中信兄弟提出電視重播輔助判決，結果改判張肇元妨礙守備出局，跑者回原壘，台鋼總教練洪一中出場抗議未果。

「我覺得失去原來棒球的味道。」今天賽後洪一中對此改判大表不滿，他指出，中華職棒打了30幾年，他第1次覺得裁判沒作為的時期就是現在，因為把很多東西都交給小房間（即時重播檢閱小組），這樣就不用4個裁判，2個就好了，花那麼多錢幹嘛，反正判決就交給裡面就好，有太多項目都是小房間判決，裁判都不用判斷。

洪總透露，他出場抗議時，主審紀華文的解釋是，「張肇元有一腳踩在線裡面。」洪總說，總教練會議有說，打者往一壘跑，其中一腳在壘線裡面就不行，「我想全世界只有台灣這樣子，打者衝刺到最後一定要踩壘包啊，一腳多多少少會在線裡面，當然啦，他這樣判我也沒話講，我們也沒有著力點，總教練會議確實有講，只要有一腳在線裡面就不行。」

針對張肇元的跑壘，洪總認為，張肇元腳踩在壘包，人還在線外面，而且壘包在線裡面，又不是在線外面，要踩壘包的話腳多少會在線裡面，而且這一球又不是捕手傳給一壘手，而是三壘手傳給一壘手，這樣改判實在沒道理，判得有點離譜。

解決之道，洪總認為，很多事情還是要交還給裁判，這樣才不會失去棒球的味道，當然也不能完全怪裁判，可能之後要在總教練會議討論，畢竟太多項目了，不然現在裁判不是沒有作為，而是不用作為。

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