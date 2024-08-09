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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運田徑》曾窮到得靠捐款訓練、標槍用到壞 巴基斯坦選手擲出破紀錄金牌

2024/08/09 23:20

巴基斯坦選手納迪姆在田徑男子標槍決賽摘金。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴基斯坦納迪姆（Arshad Nadeem）在巴黎奧運田徑男子標槍決賽，以破奧運紀錄、亞洲紀錄的92公尺97摘下金牌，而他的故事也相當勵志，他因出身貧窮，且沒有國家資源挹注，使用的標槍在今年巴黎奧運前壞了，歷經一番波折才換到合乎國際標準的訓練標槍，因此這飛躍天際的奪金一擲也更顯得難能可貴。

27歲的納迪姆出生貧困村落，他有7個兄弟姊妹，在年幼時每年只有一次吃肉的機會，投入田徑運動是一項奢侈的事，因此他只能靠同村的親朋好友捐錢，才能到不同地方比賽和訓練，而他一支標槍甚至用了7、8年，損壞到已不堪使用。

納迪姆在今年初才透過外界的幫助順利換到一把新的標槍，印度名將丘帕拉（Neeraj Chopra）也相當大器，他沒有因為是競爭對手就置之不理，反而是主動發文幫好友，讓他及時獲得援助。

納迪姆不但為巴基斯坦贏得在1984年後的第一面奧運金牌，更是隊史首面奧運田徑金牌，讓當地民眾無不陷入瘋狂，紛紛在他家門外敲鑼打鼓慶祝，而這一擲不僅讓他成名，也讓更多底層的人注入希望。

巴基斯坦選手納迪姆在田徑男子標槍決賽摘金。（路透）

巴基斯坦選手納迪姆在田徑男子標槍決賽摘金。（路透）

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